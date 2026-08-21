Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Sarı kırmızılılar mücadeleden galibiyetle ayrılarak ligdeki ilk 3 puanını almayı hedefliyor. İşte karşılaşmanın muhtemel 11'leri... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Süper Lig'e 4 yıldır ambargo koyan ve üst üste şampiyonluk yaşayan G.Saray, sezona iyi bir başlangıç yapamadı. İlk haftada ligin yeni takımlarından Çorum FK karşısında son dakikalarda 1 puanı kurtaran sarı-kırmızılılar, bu durumu Erzurum FK deplasmanında telafi etmeye çalışacak. Süper Lig'in bir başka yeni takımı olan Erzurum önüne bu sezonki ilk 3 puanını almak için çıkacak olan G.Saray'da bütün planlar 3 puan üzerine kurulmuş durumda.



SANE'YE KESİK GELDİ



Yeni transferlerin gecikmesi ve puan kaybıyla beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk kadroda büyük bir değişikliğe gitmeyi planlamıyor. Forvette yine Victor Osimhen ile sahaya çıkacak olan G.Saray'da savunma dörtlüsü ve kaleci de değişmeyecek. Orta alanda yine Torreira'yı değerlendirecek olan Okan Buruk'un Lemina'yı sahaya sürüp Leroy Sane'yi kesmesi bekleniyor. İleride Osimhen'e destek verecek isimler ise yine Sara, Yunus ve Barış Alper olacak.



VICTOR OSIMHEN'DEN DEV SERİ



G.Saray'da Osimhen'in gol attığı maçlar kolay geçiyor. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldızının gol attığı son 21 Süper Lig maçının 20'sinde galibiyete uzandı. G.Saray sadece geçen hafta Çorum FK ile berabere kalarak puan kaybı yaşadı. Osimhen varsa G.Saray'da fazla sorun olmuyor.



Fotomaç'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılılar 2022'den bu yana 12 kez lige yeni yükselen takımlara konuk olurken 11 galibiyet elde etti ve sadece geçen sezon Kocaelispor'a yenildi.



İŞTE MUHTEMEL 11'LER



Erzurumspor FK: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Fernando, Rodriguez, Mustafa, Eren, Kerk



Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Barış, Sara, Osimhen