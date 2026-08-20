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Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, performansıyla beklentilerin altında kalan futbolcu için kararını verdiği ve devre arasında yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile kozlarını paylaştı.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Cimbom bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Sarı-kırmızılılarda oynanan futbol ve alınan skor taraftarların tepkisini çekti.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Galatasaray'da karşılaşmanın ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Cimbom'da diğer yandan kadroda düşünülmeyen isimler de gündemi meşgul ediyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Sarı-kırmızılılarda bu anlamda son olarak o futbolcu için kritik karar alındı.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu'nun Cimbom için hayal kırıklığı olduğu belirtiliyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Fransız futbolcunun istenilen seviyede bulunmadığı aktarılıyor.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Okan Buruk, Çorum FK maçında Ugochukwu'ya süre vermemişti.

Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Milliyet'in haberine göre; 22 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da devre arasında takımdan gönderilmesinin gündeme geldiği aktarıldı.

#Süper Lig #Çorum FK #Arca Çorum FK #Burnley #Okan Buruk #Trendyol Süper Lig #Galatasaray #Cimbom
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