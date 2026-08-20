Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, performansıyla beklentilerin altında kalan futbolcu için kararını verdiği ve devre arasında yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...