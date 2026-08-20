Galatasaray'da yıldız futbolcu ile devre arasında yollar ayrılacak!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da kadro planlaması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetimin, performansıyla beklentilerin altında kalan futbolcu için kararını verdiği ve devre arasında yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...
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Galatasaray son olarak Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile kozlarını paylaştı.
Cimbom bu mücadeleden 2-2'lik skorla beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda oynanan futbol ve alınan skor taraftarların tepkisini çekti.
Galatasaray'da karşılaşmanın ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Cimbom'da diğer yandan kadroda düşünülmeyen isimler de gündemi meşgul ediyor.
Sarı-kırmızılılarda bu anlamda son olarak o futbolcu için kritik karar alındı.
Galatasaray'ın yaz transfer döneminde İngiltere Premier Lig ekibi Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Lesley Ugochukwu'nun Cimbom için hayal kırıklığı olduğu belirtiliyor.
Fransız futbolcunun istenilen seviyede bulunmadığı aktarılıyor.
Okan Buruk, Çorum FK maçında Ugochukwu'ya süre vermemişti.
Milliyet'in haberine göre; 22 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'da devre arasında takımdan gönderilmesinin gündeme geldiği aktarıldı.