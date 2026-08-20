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Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aleksey Batrakov'un ardından bir bomba daha patlatmak üzere. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan o ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Giriş Tarihi:
Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olacağı Erzurumspor FK'yı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Ligin ilk haftasında RAMS Park'ta Arca Çorum FK'ya karşı beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Dries Mertens'in ayrılığından beri sorun yaşadığı 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un transferini bitirdi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Fotomaç'ın haberine göre, 10 numaraya Batrakov'u alan Galatasaray, merkez orta saha için de mutlu sona yakın.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Hedefteki isim Tottenham'dan Pape Matar Sarr.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Cimbom, 23 yaşındaki yıldız için Premier Lig kulübüne teklif sundu.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Kuzey Londra ekibi, Senegalli futbolcu için 30 milyon Euro talep etti. Sarı-kırmızılılar indirim istedi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Pape Matar Sarr, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 37 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Kulübü ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın değeri 30 milyon Euro.

#Premier Lig #Galatasaray #Cimbom #Lokomotiv Moskova #Trabzonspor #Dries Mertens #Arca Çorum FK #Beşiktaş
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