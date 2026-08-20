Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız
Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aleksey Batrakov'un ardından bir bomba daha patlatmak üzere. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan o ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk olacağı Erzurumspor FK'yı yenerek bu sezonki ilk galibiyetini almak isteyen Galatasaray'da hareketli günler yaşanıyor.
Ligin ilk haftasında RAMS Park'ta Arca Çorum FK'ya karşı beklemediği bir puan kaybı yaşayan sarı-kırmızılılar, transfer çalışmalarına hız verdi.
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a göre daha durgun bir transfer dönemi geçiren Galatasaray, Dries Mertens'in ayrılığından beri sorun yaşadığı 10 numara transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar, Lokomotiv Moskova forması giyen Rus 10 numara Aleksey Batrakov'un transferini bitirdi.
Fotomaç'ın haberine göre, 10 numaraya Batrakov'u alan Galatasaray, merkez orta saha için de mutlu sona yakın.
Hedefteki isim Tottenham'dan Pape Matar Sarr.
Cimbom, 23 yaşındaki yıldız için Premier Lig kulübüne teklif sundu.
Kuzey Londra ekibi, Senegalli futbolcu için 30 milyon Euro talep etti. Sarı-kırmızılılar indirim istedi.
Pape Matar Sarr, geçtiğimiz sezon Tottenham formasıyla çıktığı 37 maçta 2 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Kulübü ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Sarr'ın değeri 30 milyon Euro.