Galatasaray'dan ses getirecek transfer! Hedef 30 milyon Euro'luk yıldız

Yaz transfer döneminin son günlerine girilirken çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, Aleksey Batrakov'un ardından bir bomba daha patlatmak üzere. Bu doğrultuda sarı kırmızılılar, güncel piyasa değeri 30 milyon Euro olan o ismi kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)