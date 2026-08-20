Galatasaray, Aleksey Batrakov'un transferi için görüşmelerin başladığını duyurdu
Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova ve oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılardan Aleksey Batrakov için resmi açıklama geldi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Rus futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.
Galatasaray tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır.— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 20, 2026
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/w2V4DnNglo