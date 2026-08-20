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Galatasaray, Aleksey Batrakov'un transferi için görüşmelerin başladığını duyurdu

Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova ve oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

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Galatasaray, Aleksey Batrakov'un transferi için görüşmelerin başladığını duyurdu

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılardan Aleksey Batrakov için resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rus futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

#Galatasaray #Lokomotiv Moskova #Galatasaray SK
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