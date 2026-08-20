Galatasaray, Rus futbolcu Aleksey Batrakov'un transferi için kulübü Lokomotiv Moskova ve oyuncuyla resmi görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılılardan Aleksey Batrakov için resmi açıklama geldi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rus futbolcunun transferi için hem oyuncu hem de kulübü Lokomotiv Moskova ile resmi görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Aleksei Batrakov'un transferi konusunda futbolcu ve kulübü FC Lokomotiv Moscow ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."