Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman karşılaşabilir? İşte tüm ihtimaller
Son dakika spor haberi: Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük arenası Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ile Galatasaray temsil edecek. Kural gereği lig aşamasında eşleşemeyen iki ezeli rakibin Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman eşleşebileceği haberimizde...
Giriş Tarihi:
PAYLAŞ
ABONE OL
YAZI
Şampiyonlar Ligi'nde 2026/27 sezonunda ülkemizi iki takım birden temsil edecek.
Fenerbahçe ile Galatasaray, gelecek sezon Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda boy gösterecek.
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılma hakkı elde etti.
Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon engellerini aşan sarı-lacivertliler, 18 yıl aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler, perşembe günü gerçekleştirilen kura çekimi sonrası belli oldu.
Galatasaray lig aşamasında Barcelona, PSG (D), Aston Villa, Sporting (D), Feyenoord, Lille (D), Stuttgart, AEK Atina (D) ile karşılaşacak
Fenerbahçe ise Atletico Madrid (D), Liverpool, Roma, Aston Villa (D), Villarreal, Shakhtar Donetsk (D), Slavia Prag ve LASK (D) ile mücadele edecek.
36 TAKIM KATILACAK
Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 36 takım mücadele edecek. Bu sezon ligde Manchester City, Liverpool, Arsenal, Aston Villa, Manchester United (İngiltere), Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Real Betis, Villarreal (İspanya), Bayern Münih, Borussia Dortmund, Leipzig, Stuttgart (Almanya), Inter, Roma, Napoli, Como (İtalya), PSG, Lille, Lens (Fransa), Porto, Sporting (Portekiz), PSV, Feyenoord (Hollanda), Fenerbahçe, Galatasaray (Türkiye), Bodo/Glimt, Viking (Norveç), AEK (Yunanistan), Slavia Prag (Çekya), Slovan Bratislava (Slovakya), Club Brugge (Belçika), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), LASK (Avusturya) ve Sabah (Azerbaycan) yer alacak.
LİG FORMATI
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak. Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Fikstürün en geç 29 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 8-10 Eylül'de yapılacak, lig etabı 27 Ocak 2027'de tamamlanacak. Turnuvanın finali, 5 Haziran 2027'de İspanya'nın başkenti Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi sonrası en çok merak edilen konulardan biriyse Fenerbahçe ile Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde hangi turda eşleşebileceği oldu.
Lig aşamasında aynı ülkede yer alan takımların birbirleriyle eşleşmesine izin verilmiyor.
Ancak lig aşaması tamamlandıktan sonra, eleme play-off'u kura sisteminde ülke/federasyon kısıtlaması öngörülmemiştir.
Bununla birlikte kura tamamen serbest değil: 9/10, 11/12, 13/14 ve 15/16 sıralarındaki seri başı çiftleri sırasıyla 23/24, 21/22, 19/20 ve 17/18 sıralarındaki seri başı olmayan çiftlerle eşleşebilir. Bu nedenle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play-off'ta karşılaşabilmesi için hem 9–24 arasında yer almaları hem de lig aşamasındaki sıralarının bu eşleşme gruplarından birine denk gelmesi gerekiyor.
İki takım, son 16 turu play-off turunda eşleşmesi halinde iki maç oynayacak.
Şampiyonlar Ligi play-off turunda 1. maçlar 16-17 Şubat 2027'de, 2. maçlar ise 23-24 Şubat 2027'de oynanacak.
Kısacası iki ezeli rakip, Şampiyonlar Ligi'nde en erken 16-17 Şubat'ta karşılaşabilecek.
UEFA yönetmeliğine göre ilgili eşleşmede seri başı konumundaki takımın rövanşı kendi sahasında oynama prensibi bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Fenerbahçe ile Galatasaray'ın eşleşmesi halinde ilk maç seri başı olmayan takımın sahasında, rövanş maçı ise seri başı takımın sahasında oynanacak.
İki takım, son 16 play-off turu sonrası (Son 16, çeyrek final ve sonrası) eşleşmelerde de birbirleriyle rakip olabilecek.