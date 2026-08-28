Fenerbahçe ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman karşılaşabilir? İşte tüm ihtimaller

Son dakika spor haberi: Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük arenası Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ile Galatasaray temsil edecek. Kural gereği lig aşamasında eşleşemeyen iki ezeli rakibin Şampiyonlar Ligi'nde ne zaman eşleşebileceği haberimizde...