Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için vites yükselten sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin yıldız golcüsü için devreye girdi. Ancak Alman basınında yer alan habere göre 24 yaşındaki forvetten Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. İşte transferin tüm detayları...