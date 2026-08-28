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Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Yeni sezon öncesi hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi kadrosunu kurmak için vites yükselten sarı-kırmızılılar, Alman ekibinin yıldız golcüsü için devreye girdi. Ancak Alman basınında yer alan habere göre 24 yaşındaki forvetten Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. İşte transferin tüm detayları...

Giriş Tarihi:
Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Yeni sezonda hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da başarı hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Sarı-kırmızılılar şimdiye kadar transfer döneminde 2 transfer yaptı.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Cimbom ilk olarak, Burnley'den Fransız ön libero Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Orta sahadaki hamlelerine devam eden yönetim, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki genç yıldızı Aleksey Batrakov'u da renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Yapılan bu transferlerin ardından sarı-kırmızılı yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet rotasyonunu güçlendirecek genç ve potansiyelli bir golcü için düğmeye bastı.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Transfer komitesinin, forvet takviyesi doğrultusunda rotasını Almanya Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'a çevirdiği ortaya çıktı.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Sarı-kırmızılı ekibin, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken genç santrforun durumunu yakından takibe aldığı öğrenildi.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Hoffenheim forması giyen 24 yaşındaki Kosovalı milli santrfor Fisnik Asllani, Galatasaray'ın transfer radarına giren son isim oldu.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Bild'de yer alan habere göre; Galatasaray yönetimi 24 yaşındaki golcü oyuncunun durumunu kulübüne sordu ve futbolcuyu Türkiye'ye getirmek istediğini iletti.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Sarı-kırmızılıların bu ilgisine ve girişimine rağmen Kosovalı golcü Fisnik Asllani'den Galatasaray'a olumsuz yanıt geldi. Yıldız oyuncu transfer teklifini geri çevirdi.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Kosova Milli Takımı forması giyen 24 yaşındaki santrforun, kariyerindeki bir sonraki adımı şu aşamada İstanbul olarak görmediği için teklifi kabul etmediği bildirildi.

Kötü haberi Alman basını verdi! Yıldız futbolcu Galatasaray'ı reddetti

Haberde, Asllani'nin mevcut duruma göre yeni sezona Hoffenheim formasıyla girmeye hazırlandığı ancak transfer dönemi bitene kadar gelişmelerin yaşanabileceği vurgulandı.

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