Teknik Direktör Fatih Terim, YouTube hesabında flaş açıklamalarda bulundu. Terim, Arsene Wenger örneğini vererek Galatasaray'da uzun yıllar görev yapması durumunda farklı sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. "Arsene Wenger gibi 20 sene kalsam, açıkçası çok şey olurdu" diyen Terim, bu sürecin yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını, karar verici konumdaki kişilerin tercihleri nedeniyle bazı dönemlerde yapacak bir şey kalmadığını ifade etti.

Teknik Direktör Fatih Terim, kendisine ait olan YouTube kanalında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ntvspor'un derlediği haberde Terim, Arsene Wenger örneğini vererek Galatasaray'da uzun yıllar görev yapması hâlinde farklı sonuçların ortaya çıkabileceğini söyledi. "Arsene Wenger gibi 20 sene kalsam, açıkçası çok şey olurdu" diyen Terim, bu sürecin yalnızca kendisiyle ilgili olmadığını, karar verici konumdaki kişilerin tercihleri nedeniyle bazı dönemlerde yapacak bir şey kalmadığını ifade etti.

Fatih Terim, Galatasaray'daki görev süresinin daha uzun olmamasının sebeplerini açıklarken, bunun camiayla değil, kulüp içindeki karar vericilerle ilgili olduğunu belirtti. Görevde bulunmasa da Galatasaray camiasından uzaklaşmayacağını vurguladı ve şunları söyledi:



"Arsene Wenger gibi 20 sene kalsam, açıkçası çok şey olurdu. Neden olmadı? Sadece benimle ilgili değil, kişilerle ilgili. Camiayla da ilgili değil. Benim sadakatim camiaya, kulübüme... Orada kararı veren kişiler olunca o zaman yapacağınız bir şey kalmıyor ama bu benim çalışmasam da camiamı terk edeceğim anlamına gelmiyor.

Ben veya başkaları, kurumlar için söylüyorum. Herhangi bir mevkiye geldikleri zaman, kendi menfaatlerini kurumların menfaatlerinin üzerinde tutmayacaklar. Kendi kıskançlıklarına camiayı alet etmeyecekler. Ben 52 yıldır Galatasaray'dayım. Bana bazı şeyleri yapanlar, düşünenler, yalanlar, dolanlar... Haksızlığa uğratmak için uğraşanlar neredeler?"

Deneyimli teknik adam, Galatasaray'a olan bağlılığını "sadakat" kavramı üzerinden tanımladı. Terim, sadakatin yalnızca iyi günlerde değil, zor dönemlerde de aynı yerde durabilmek olduğunu söyledi. "Sadakat; rüzgar karşıdan estiğinde veya fırtınaya yakalandığınızda aynı yolda kalabilmektir" sözleriyle bağlılık anlayışını özetledi.

Terim, günümüzde kulüp ve camia değişikliklerinin çok hızlı yaşandığını, sadakat kavramının eskisi kadar sık görülmediğini dile getirdi. "İnsan sonunda kazandıklarıyla değil, vazgeçmedikleriyle hatırlanır" diyerek bağlılığın önemini bir kez daha vurguladı.