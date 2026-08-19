Galatasaray'ın yeni golcüsü Serie A devinden! Menajerlerden flaş transfer önerisi
Transferin suskun takımı Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekibe Juventus'tan ayrılması gündemde olan yıldız golcü menajerler aracılığı ile önerildi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, sarı-kırmızılı kulübün gündemine sürpriz bir isim geldi.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, özellikle forvet bölgesine önemli bir takviye yapmak isterken, Juventus forması giyen Kanadalı golcü Jonathan David için harekete geçti.
Batrakov transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray yönetiminin, hücum hattını güçlendirmek amacıyla da girişimlerini hızlandırdığı belirtiliyor.
Fotomaç'ın haberine göre, bu doğrultuda sarı-kırmızılı ekibe, Juventus'un 26 yaşındaki forveti Jonathan David'in önerildiği ve oyuncunun durumuyla ilgili temasların başladığı öne sürüldü.
David, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus'a bonservis bedeli ödenmeden katılmıştı.
Kanadalı forvet çıktığı karşılaşmalarda 8 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
Yıldız futbolcunun Juventus ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Jonathan David'in güncel piyasa değerinin ise yaklaşık 30 milyon euro seviyesinde olduğu ifade ediliyor.
1.78 metre boyundaki Kanadalı forvet; hızı, hareketliliği, ceza sahası içerisindeki etkinliği ve farklı hücum pozisyonlarında görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.