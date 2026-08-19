Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Aleksey Batrakov'a Türk bayraklı veda!
Rusya Milli Takımı, Galatasaray ile anlaşmaya varan 21 yaşındaki Aleksey Batrakov için Türk bayraklı veda paylaşımı yaptı.
Galatasaray'ın transferi için anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki Aleksey Batrakov ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Rusya Milli Takımı'nın resmi sosyal medya hesaplarından genç futbolcu için veda paylaşımı yapıldı.
Paylaşımda, üzerinde Türk bayrağı ve Galatasaray logosunun bulunduğu "Welcome" pankartına yer verildi. Bu paylaşım, Batrakov'un Galatasaray'a transferinin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı şeklinde yorumlandı.
21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'a transferinin kısa süre içerisinde kulüp tarafından resmi olarak açıklanması bekleniyor.
İŞTE O PAYLAŞIM
👋👀 #Batrakov pic.twitter.com/LDYe6lQvG5— Сборная России (@TeamRussia) August 19, 2026