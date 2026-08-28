Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

İkinci transferini de orta sahaya yapan Aslan, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.
Yönetimin ise 27 yaşındaki futbolcuyla 10 milyon Euro maaş + 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.
Plettenberg, Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için 43 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceğini belirtti.
4 YILLIK SÖZLEŞME
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise Rafael Leao'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ve yıllık 10 milyon Euro + bonuslar şeklinde maaş alacağını açıkladı.
MAÇ SONRASI AYRILIĞI AÇIKLADI
Leao, Milan ile Venezia arasında oynanan karşılaşmanın ardından ayrılık açıklaması yaptı.
"Bunca yılın ardından Milan'a en iyisini diliyorum. Kendimi kulübün tarihinin bir parçası olarak hissediyorum."
"Zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadşalarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak artık ayrılma zamanı geldi."