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Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Galatasaray, Portekizli yıldız Rafael Leao transferini resmen açıkladı.

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Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Bu sezon ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Ezeli rakiplerine göre durgun bir transfer dönemi geçiren ve bu nedenle taraftarın tepkisine maruz kalan yönetim, transferde gaza bastı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Sarı-kırmızılılar, ilk olarak Burnley forması giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Ugochukwu'yu satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

İkinci transferini de orta sahaya yapan Aslan, Lokomotiv Moskova forması giyen Aleksey Batrakov'u renklerine bağladı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Cimbom, 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Batrakov hamlesi sonrası adı Ermedin Demirovic, Ismaila Sarr ve Pape Matar Sarr gibi isimlerle anılan Galatasaray, rotasını yeniden Rafael Leao'ya çevirdi.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız için Milan ile anlaşmaya vardığı iddia edilmişti.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Yönetimin ise 27 yaşındaki futbolcuyla 10 milyon Euro maaş + 2 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya vardığı öne sürülmüştü.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Ancak daha sonra Aston Villa'nın araya girdiği yazılırken, Leao'nun da önceliğini Premier Lig'e vermesi sebebiyle İngiliz ekibine transfer olacağı yazılmıştı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Geleceği yılan hikayesine dönen Rafael Leao'nun yeni adresi belli oldu.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Yıldız futbolcu, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Sarı-kırmızılılar, Portekizli yıldızın transferi için hem Milan hem de oyuncuyla anlaşma sağladı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Sky DE muhabiri Florian Plettenberg de Leao'nun Galatasaray'a transfer olacağını yazdı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Plettenberg, Galatasaray'ın Rafael Leao transferi için 43 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödeyeceğini belirtti.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELECEK

Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu için cumartesi gününe uçuş planlaması yaptığı kaydedildi.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

4 YILLIK SÖZLEŞME

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio ise Rafael Leao'nun Galatasaray ile 2030 yılına kadar sözleşme imzalayacağını ve yıllık 10 milyon Euro + bonuslar şeklinde maaş alacağını açıkladı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

MAÇ SONRASI AYRILIĞI AÇIKLADI
Leao, Milan ile Venezia arasında oynanan karşılaşmanın ardından ayrılık açıklaması yaptı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

Takıma veda eden Portekizli yıldız şunları söyledi:

"Yarın (Cumartesi) ayrılıyorum. Milan'ı her zaman takip edeceğim. Milan'ı seviyorum ve bu sevgi asla bitmeyecek. Bazen zor bir karar vermeniz gereken anlar olur. Bu da onlardan biri."

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

"Bunca yılın ardından Milan'a en iyisini diliyorum. Kendimi kulübün tarihinin bir parçası olarak hissediyorum."

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

"Zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadşalarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak artık ayrılma zamanı geldi."

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

"Zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadşalarıma veda ettim. Onlar benim gelişmeme ve Milan'ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamama yardımcı oldular ancak artık ayrılma zamanı geldi."

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

GÖZTEPE MAÇINI TRİBÜNDEN TAKİP EDECEK!

A Spor'da yer alana habere göre; yıldız ismin bugün 15.45 sularında İstanbul'da olması bekleniyor. Leao'nun Galatasaray'ın Göztepe ile evinde oynayacağı maçı tribünden takip edeceği de aktarıldı.

Havaalanında konuşan Rafael Leao, "Yeni bir macerayı, yeni bir ülkeyi hissetmekten çok mutluyum. Çok iyi iş çıkaran bir kulüp. Geçen yıl, nasıl gol atabileceklerini gösterdiler. Benim için çok önemli bir yarışma. Harika Avrupalı oyuncularla oynamak önemli, amaç güçlü oyunculara sahip bir takıma kalite katmak, ki bu en önemli şey." dedi.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

GALATASARAY TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Galatasaray, Rafael Leao transferini bitirdiğini resmen açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan duyuruda, "Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Ve Rafael Leao Galatasaray'da! İşte sosyal medyadan yapılan paylaşım

GALATASARAY'DAN LEAO PAYLAŞIMI

Galatasaray, Rafael Leao transferini resmen açıklamasının ardından taraftarlara çağrıda bulundu. Sarı-kırmızılı kulübün yaptığı paylaşımda, "MUHTEŞEM GALATASARAY TARAFTARI, BÜYÜK KARŞILAMA İÇİN HAZIR MISINIZ? Transfer görüşmelerine başladığımız Rafael Leão'yu hep birlikte karşılıyoruz! Saat 15.45'te Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde buluşalım!" ifadeleri yer aldı.