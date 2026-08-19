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Galatasaray'da Arca Çorum FK maçından sonra istifa kararı! Dursun Özbek engelledi

Galatasaray haberleri | Trendyol Süper Lig'e 2-2'lik Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da gündeme dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Puan kaybının ardından yönetimde bir istifa kararının alındığı ifade edildi. İşte detaylar...

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Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftasında alınan 2-2'lik Çorum FK beraberliğinin ardından yönetim cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları konusunda Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu arasında fikir ayrılığı yaşandığı öğrenildi.

Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

Fotomaç'ta yer alan habere göre Kavukcu, Çorum FK maçının ardından görevinden istifa etme kararı aldı.

Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

Kavukcu'nun istifa kararını öğrenen Başkan Dursun Özbek'in ise konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği aktarıldı.

Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

Özbek, karşılaşmadan bir gün sonra Kavukcu ile Kemerburgaz'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

İkilinin görüşmesinde kulübün transfer politikası ve yaşanan fikir ayrılıklarının ele alındığı ifade edildi.

Galatasaray'da istifa krizi! İşte Kemerburgaz'da yapılan görüşme

Dursun Özbek'in Abdullah Kavukcu'yu görevinde kalması konusunda ikna ettiği ve istifa kararından vazgeçmesini sağladığı kaydedildi.

#Arca Çorum FK #Galatasaray #Dursun Özbek #Abdullah Kavukcu
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