Galatasaray'da Arca Çorum FK maçından sonra istifa kararı! Dursun Özbek engelledi
Galatasaray haberleri | Trendyol Süper Lig'e 2-2'lik Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da gündeme dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Puan kaybının ardından yönetimde bir istifa kararının alındığı ifade edildi. İşte detaylar...
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Galatasaray'da Süper Lig'in ilk haftasında alınan 2-2'lik Çorum FK beraberliğinin ardından yönetim cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları konusunda Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu arasında fikir ayrılığı yaşandığı öğrenildi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Kavukcu, Çorum FK maçının ardından görevinden istifa etme kararı aldı.
Kavukcu'nun istifa kararını öğrenen Başkan Dursun Özbek'in ise konuyu kısa sürede çözüme kavuşturmak için harekete geçtiği aktarıldı.
Özbek, karşılaşmadan bir gün sonra Kavukcu ile Kemerburgaz'da yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi.
İkilinin görüşmesinde kulübün transfer politikası ve yaşanan fikir ayrılıklarının ele alındığı ifade edildi.
Dursun Özbek'in Abdullah Kavukcu'yu görevinde kalması konusunda ikna ettiği ve istifa kararından vazgeçmesini sağladığı kaydedildi.