Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

Önde gelen spor medyası şirketlerinden ESPN'in 2026 FC 100 listesinde dünyanın en iyi santrforları belli oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de listede kendine yer bulurken, Nijeryalı yıldızın sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en iyilerinin olduğu o liste...