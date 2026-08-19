Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?
Önde gelen spor medyası şirketlerinden ESPN'in 2026 FC 100 listesinde dünyanın en iyi santrforları belli oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de listede kendine yer bulurken, Nijeryalı yıldızın sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en iyilerinin olduğu o liste...
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ESPN'in 2026 FC 100 listesinde dünyanın en iyi forvetlerini sıralandı.
2025-26 sezonundaki performansların değerlendirildiği listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de kendisine yer buldu.
İşte 100 yıldızın olduğu o listede yer alan en iyi 20 forvet: