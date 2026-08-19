CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

Önde gelen spor medyası şirketlerinden ESPN'in 2026 FC 100 listesinde dünyanın en iyi santrforları belli oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen de listede kendine yer bulurken, Nijeryalı yıldızın sıralamadaki yeri dikkat çekti. İşte dünyanın en iyilerinin olduğu o liste...

Giriş Tarihi:
Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

ESPN'in 2026 FC 100 listesinde dünyanın en iyi forvetlerini sıralandı.

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

2025-26 sezonundaki performansların değerlendirildiği listede Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen de kendisine yer buldu.

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

İşte 100 yıldızın olduğu o listede yer alan en iyi 20 forvet:

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

20- ALEXANDER SORLOTH

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

19- VIKTOR GYÖKERES

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

18- MIKEL OYARZABAL

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

17- DONYELL MALEN

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

16- MARCUS THURAM

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

15- ANTOINE GRIEZMANN

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

14- CRISTIANO RONALDO

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

13- ROBERT LEWANDOWSKI

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

12- OLLIE WATKINS

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

11- IGOR THIAGO

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

10- HUGO EKITIKE

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

9- VICTOR OSIMHEN

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

9- JOAO PEDRO

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

7- KAI HAVERTZ

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

6- LAUTARO MARTINEZ

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

5- JULIAN ALVAREZ

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

4- OUSMANE DEMBELE

Dünyanın en iyi 100 forveti açıklandı! Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen kaçıcı sırada?

3- ERLING HAALAND

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
G.Saray, Batrakov'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi
Sonraki Haber
G.Saray, Batrakov'a kavuşuyor! İşte geliş tarihi