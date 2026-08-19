TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da şok bir karar alındı. Sarı kırmızılılarda flaş bir isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Transferde gaza basan Galatasaray'da sürpriz gelişme... Yönetim, yeni transferlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için mesai harcıyor.
Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ay sözleşme yenilediği 32 yaşındaki Mario Lemina'nın ayrılığı gündeme geldi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Lemina'nın ayrılığına onay verdiği ve yeni orta saha talebini yönetime ilettiği gelen haberler arasında.
2.5 MİLYON EURO
Orta sahaya yetişkin oyuncu almak isteyen sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde belirlediği oyuncularla masaya oturması bekleniyor.
2025 yılında Wolves'ten 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Mario Lemina'nın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
19 DAKİKA OYNADI
Tecrübeli oyuncu, Çorum FK ile oynanan Süper Lig maçına yedek kulübesinde başlamış ve sonradan oyuna dahil olmuştu.
Takvim'in haberine göre, 19 dakikada sahada kalan Lemina'nın menajerinin de önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturması bekleniyor.
Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta yapacağı görüşmelerden sonra ayrılık kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.
86
G.Saray kariyerinde 86 maçta forma giyen Mario Lemina, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.