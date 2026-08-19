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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Galatasaray'da şok bir karar alındı. Sarı kırmızılılarda flaş bir isimle yolların ayrılacağı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer haberinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Transferde gaza basan Galatasaray'da sürpriz gelişme... Yönetim, yeni transferlerle ilgili çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan ayrılacak isimler için mesai harcıyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Sarı-kırmızılıların geçtiğimiz ay sözleşme yenilediği 32 yaşındaki Mario Lemina'nın ayrılığı gündeme geldi.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Lemina'nın ayrılığına onay verdiği ve yeni orta saha talebini yönetime ilettiği gelen haberler arasında.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

2.5 MİLYON EURO

Orta sahaya yetişkin oyuncu almak isteyen sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde belirlediği oyuncularla masaya oturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

2025 yılında Wolves'ten 2.5 milyon Euro'ya transfer edilen Mario Lemina'nın sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

19 DAKİKA OYNADI

Tecrübeli oyuncu, Çorum FK ile oynanan Süper Lig maçına yedek kulübesinde başlamış ve sonradan oyuna dahil olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Takvim'in haberine göre, 19 dakikada sahada kalan Lemina'nın menajerinin de önümüzdeki günlerde yönetimle masaya oturması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Galatasaray Yönetimi'nin bu hafta yapacağı görüşmelerden sonra ayrılık kararını kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

86

G.Saray kariyerinde 86 maçta forma giyen Mario Lemina, 5 gol atarken 4 de asist yaptı.

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'da şok ayrılık kararı! Kısa süre içinde açıklanacak

Lemina toplamda 9 gole katkıda bulundu.

#Wolves #Okan Buruk #G Saray #Galatasaray #Çorum FK #Mario Lemina #Süper Lig
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