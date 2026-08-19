Galatasaray, Lokomotiv Moskova'nın 21 yaşındaki yıldızı Aleksey Batrakov'un transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Rus futbolcunun İstanbul'a geleceği tarih belli oldu! İşte detaylar...

Galatasaray, yeni 10 numarası Aleksey Batrakov'un transferinde artık son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılıların Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardığı 21 yaşındaki Rus futbolcu, takımının Rostov ile oynadığı maçın kadrosuna alınmazken Galatasaray formasını da imzaladı.

Batrakov, Lokomotiv Moskova taraftarlarına veda ederken Galatasaray'a transfer olacağını açıkça dile getirdi. Genç futbolcu, Avrupa liglerinde kendisini denemek istediğini belirterek, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin transfer kararında önemli bir etken olduğunu söyledi.

GALATASARAY FORMASINI İMZALADI

Rostov-Lokomotiv Moskova maçı öncesinde kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalayan Batrakov, sarı-kırmızılı takıma transferinin artık son aşamaya geldiğini gösterdi.



İSTANBUL'A GELİŞ TARİHİ!

Rus futbolcunun yarın (19 Ağustos) sabah saatlerinde İstanbul'da olması bekleniyor.

BONSERVİSİ 25 MİLYON EURO

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, Batrakov'un bonservisi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödeyecek.

Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından yüzde 10 pay bulunuyor. Ödemelerin taksitler halinde yapılacağı ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Batrakov'un Galatasaray ile 5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Rus oyuncunun yıllık ücretinin ise 3,5-4 milyon euro seviyesinde olacağı ifade edildi.

OKAN BURUK İKNA ETTİ

Transferin gerçekleşmesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da önemli rol oynadığı öğrenildi.

Yaklaşık bir aydır Batrakov için görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılıların, Buruk'un genç futbolcuyla gerçekleştirdiği bire bir görüşmeler sayesinde transferde avantaj sağladığı belirtildi. Deneyimli teknik adamın görüntülü görüşme gerçekleştirdiği Batrakov'a Galatasaray'daki oyun planını ve kendisinden beklentilerini anlattığı aktarıldı.

Fransa, İtalya ve İspanya'dan da talipleri bulunan Batrakov'un tercihini Galatasaray'dan yana kullandığı kaydedildi.

ERZURUMSPOR MAÇINDA FORMA GİYEBİLİR

Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ın Erzurumspor deplasmanında oynayacağı karşılaşmanın kadrosunda yer alması planlanıyor.

GEÇEN SEZON 29 GOLE KATKI

Batrakov, bu sezon Lokomotiv Moskova formasıyla çıktığı 5 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç 10 numara, geçtiğimiz sezon ise 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asist üreterek toplam 29 gole doğrudan katkı sağladı.

Galatasaray'ın Batrakov transferini kısa süre içerisinde resmi olarak açıklaması bekleniyor.