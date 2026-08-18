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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren sarı kırmızılıların, Milan'dan flaş bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Rafael Leao'nun ismi uzun süredir transferde Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Ancak Leao hakkında son olarak sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Sacha Tavolieri'nin haberine göre Leao'nun menajer Jorge Mendes tarafından AS Roma'ya önerildiği öğrenildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Mendes'in Leao'yu Roma'ya getirmeyi denemek istediği ve adını zaten başkent ekibinin başkanı Dan Friedkin'e sunduğu vurgulandı.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Ayrıca Tavolieri'den flaş bir iddia daha gündeme geldi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Tavolieri, Leao ve Roma arasındaki gelişmeyi duyurmasının ardından Galatasaray'ın AC Milan'dan bu sefer Christopher Nkunku'yu gündemine aldığını bir başka haberinde öne sürdü.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Nkunku konusunda Milan ve Galatasaray'ın son saatlerde birbirine daha da yaklaştığı iddia edildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Nkunku'nun Galatasaray'ın hedefine olduğu ve görüşmelerin bugün başladığı belirtildi.

Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Öte yandan Santi Aouna ise Christopher Nkunku'nun Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri göz önünde bulundurmadığını, Nkunku'nun transferi için Borussia Dortmund, Newcastle ve RB Leipzig'in şimdilik diğer tüm kulüplerin önünde avantajlı olduğunu yazdı.

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