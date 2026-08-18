Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren sarı kırmızılıların, Milan'dan flaş bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Rafael Leao'nun ismi uzun süredir transferde Galatasaray ile anılıyordu.
Ancak Leao hakkında son olarak sarı-kırmızılıları üzecek bir gelişme yaşandı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre Leao'nun menajer Jorge Mendes tarafından AS Roma'ya önerildiği öğrenildi.
Mendes'in Leao'yu Roma'ya getirmeyi denemek istediği ve adını zaten başkent ekibinin başkanı Dan Friedkin'e sunduğu vurgulandı.
Ayrıca Tavolieri'den flaş bir iddia daha gündeme geldi.
Tavolieri, Leao ve Roma arasındaki gelişmeyi duyurmasının ardından Galatasaray'ın AC Milan'dan bu sefer Christopher Nkunku'yu gündemine aldığını bir başka haberinde öne sürdü.
Nkunku konusunda Milan ve Galatasaray'ın son saatlerde birbirine daha da yaklaştığı iddia edildi.
Nkunku'nun Galatasaray'ın hedefine olduğu ve görüşmelerin bugün başladığı belirtildi.
Öte yandan Santi Aouna ise Christopher Nkunku'nun Suudi Arabistan ve Türkiye'den gelen teklifleri göz önünde bulundurmadığını, Nkunku'nun transferi için Borussia Dortmund, Newcastle ve RB Leipzig'in şimdilik diğer tüm kulüplerin önünde avantajlı olduğunu yazdı.
28 yaşındaki Fransız futbolcu, geçen sezon ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemindeydi.
Transfermarkt verilerine göre Nkunku'nun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.