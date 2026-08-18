Galatasaray'dan transferde büyük sürpriz! Leao derken o yıldız geliyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Rafael Leao'yu kadrosuna katmak için yoğun uğraş veren sarı kırmızılıların, Milan'dan flaş bir isim için devreye girdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)