Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu
Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira için eski kulübü Fiorentina'nın devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basını, iki kulüp arasında görüşmelerin başladığını ve transferin hangi şartla gerçekleşebileceğini yazdı. İşte tüm detaylar...
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Mehmet Emin Erener
Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları kadar mevcut oyunculara gelen teklifler de gündemdeki yerini koruyor.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.
30 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Fiorentina'ya dönme ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.
Tutto Mercato'dan Dimitri Conti ve Nicolo Schira'nın haberine göre Torreira, Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
Uruguaylı oyuncunun 2021/22 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Fiorentina'ya özel bir bağının bulunduğu ve Floransa'ya dönmek istediği ifade edildi.
Torreira'nın menajerlerinin yanı sıra Fiorentina'nın da oyuncunun bu isteğinden haberdar olduğu aktarılırken, Fiorentina ile Galatasaray arasında transfer için görüşmelerin başladığı öne sürüldü.
TRANSFER FORMÜLÜ BELLİ OLDU
Haberde, olası transferin Torreira'nın Fiorentina'ya ilk gelişindeki formüle benzer şekilde gerçekleşebileceği kaydedildi.
Buna göre Fiorentina'nın Uruguaylı orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü belirtildi.
Torreira, 2021/22 sezonunda Fiorentina'da kiralık olarak forma giymiş ve sergilediği performansla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.
Sezon sonunda bonservisinin alınması beklenirken transfer gerçekleşmemiş, Uruguaylı futbolcu daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.
Torreira'nın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili gelişmeler merak edilirken, Fiorentina'nın deneyimli oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.
İŞTE O HABERLER
Tutto Mercato:"Torreira'nın Fiorentina'ya dönüşü mümkün: Galatasaray ile görüşmeler sürüyor."
Dimitri Conti:"Öğrendiğimiz bilgilere göre Torreira'nın Fiorentina'ya transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşebilir."
Dimitri Conti:"Torreira bugünlerde sarı-kırmızılıları terk etmek için can atıyor ve Floransa kalbinde özel bir yere sahip. Oyuncunun menajerleri ve Fiorentina bunun farkında. Transfer görüşmeleri başladı."
Nicolo Schira:"Fiorentina, Floransa'ya dönmek isteyen ve Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olan Lucas Torreira ile prensip anlaşmasına vardı. Bu transfer, ancak Nicolo Fagioli'nin ayrılması durumunda mümkün olacak. Dolayısıyla Torreira, Oulai'nin yedeği olacak."
FIORENTINA KARNESİ
Floransa ekibinde 35 resmi maça çıkan Torreira, 5 gol ve 2 asist ile oynamıştı.
GALATASARAY KARNESİ
Sarı-kırmızılılar ile 176 resmi maça çıkan Torreira, 11 gol ve 17 asist ile takımına katkı sağladı.