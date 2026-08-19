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Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira için eski kulübü Fiorentina'nın devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basını, iki kulüp arasında görüşmelerin başladığını ve transferin hangi şartla gerçekleşebileceğini yazdı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Kadro planlamasını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları kadar mevcut oyunculara gelen teklifler de gündemdeki yerini koruyor.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için İtalya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

30 yaşındaki futbolcunun eski kulübü Fiorentina'ya dönme ihtimalinin gündemde olduğu belirtildi.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Tutto Mercato'dan Dimitri Conti ve Nicolo Schira'nın haberine göre Torreira, Galatasaray'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Uruguaylı oyuncunun 2021/22 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Fiorentina'ya özel bir bağının bulunduğu ve Floransa'ya dönmek istediği ifade edildi.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Torreira'nın menajerlerinin yanı sıra Fiorentina'nın da oyuncunun bu isteğinden haberdar olduğu aktarılırken, Fiorentina ile Galatasaray arasında transfer için görüşmelerin başladığı öne sürüldü.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

TRANSFER FORMÜLÜ BELLİ OLDU

Haberde, olası transferin Torreira'nın Fiorentina'ya ilk gelişindeki formüle benzer şekilde gerçekleşebileceği kaydedildi.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Buna göre Fiorentina'nın Uruguaylı orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamayı düşündüğü belirtildi.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Torreira, 2021/22 sezonunda Fiorentina'da kiralık olarak forma giymiş ve sergilediği performansla takımın önemli isimlerinden biri olmuştu.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Sezon sonunda bonservisinin alınması beklenirken transfer gerçekleşmemiş, Uruguaylı futbolcu daha sonra Galatasaray'a transfer olmuştu.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Torreira'nın Galatasaray'daki geleceğiyle ilgili gelişmeler merak edilirken, Fiorentina'nın deneyimli oyuncuyu yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü iddia edildi.

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

İŞTE O HABERLER

Tutto Mercato: "Torreira'nın Fiorentina'ya dönüşü mümkün: Galatasaray ile görüşmeler sürüyor."

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Dimitri Conti: "Öğrendiğimiz bilgilere göre Torreira'nın Fiorentina'ya transferi satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde gerçekleşebilir."

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Dimitri Conti: "Torreira bugünlerde sarı-kırmızılıları terk etmek için can atıyor ve Floransa kalbinde özel bir yere sahip. Oyuncunun menajerleri ve Fiorentina bunun farkında. Transfer görüşmeleri başladı."

Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Nicolo Schira: "Fiorentina, Floransa'ya dönmek isteyen ve Galatasaray'dan ayrılmaya hazır olan Lucas Torreira ile prensip anlaşmasına vardı. Bu transfer, ancak Nicolo Fagioli'nin ayrılması durumunda mümkün olacak. Dolayısıyla Torreira, Oulai'nin yedeği olacak."

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