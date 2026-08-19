Galatasaray ile görüşmeler başladı! İtalyan gazeteci Torreira transferini duyurdu

Galatasaray'ın Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira için eski kulübü Fiorentina'nın devreye girdiği öne sürüldü. İtalyan basını, iki kulüp arasında görüşmelerin başladığını ve transferin hangi şartla gerçekleşebileceğini yazdı. İşte tüm detaylar...