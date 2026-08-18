Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı yıldız, hem Galatasaray hem de Ajax ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve iki kulübe de transfer olmak istiyor. Taraflar arasındaki tek pürüz ise kulübünün talep ettiği bonservis bedeli. Görüşmeler sürerken, transferin kaderini yapılacak pazarlık son belirleyecek. İşte tüm detaylar...