Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum
Transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı yıldız, hem Galatasaray hem de Ajax ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve iki kulübe de transfer olmak istiyor. Taraflar arasındaki tek pürüz ise kulübünün talep ettiği bonservis bedeli. Görüşmeler sürerken, transferin kaderini yapılacak pazarlık son belirleyecek. İşte tüm detaylar...
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Mehmet Emin Erener
Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Noa Lang'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.
İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Hollandalı futbolcunun, hem Galatasaray hem de Ajax ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve iki kulübe de transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.
Transferde belirleyici aşamanın ise Napoli ile yapılacak görüşmeler olduğu belirtiliyor.
İtalyan kulübü, Lang için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Galatasaray ve Ajax'ın Napoli'nin istediği rakam konusunda henüz anlaşmaya varamadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.
İKİ SEÇENECEĞE DE SICAK BAKIYOR
Noa Lang'ın kariyerine Galatasaray veya Ajax'ta devam etmeye olumlu yaklaştığı ve her iki kulüple de kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi.
Hollandalı oyuncu, iki takımın da kendisi için sunduğu projeye sıcak bakarken, son kararı kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının belirlemesi bekleniyor.
Napoli yönetimi, Lang'ın kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmıyor.
NAPOLI'NİN TALEBİ 27 MİLYON EURO
İtalyan ekibi, oyuncudan bonservis geliri elde etmek isterken yaklaşık 27 milyon euroluk bir rakamda ısrar ediyor.
Galatasaray'ın ve Ajax'ın Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.
TRANSFERDE SON SÖZ NAPOLI'NİN
Noa Lang cephesinde Galatasaray ve Ajax konusunda herhangi bir sorun bulunmazken, transferin önündeki tek engel Napoli'nin bonservis beklentisi olarak öne çıkıyor.
Hollandalı yıldızın iki kulüpten birine gitmek istemesi transfer yarışını daha da ilginç hale getirirken, Napoli ile yapılacak görüşmelerin ardından Lang'ın yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.
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