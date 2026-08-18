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Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Transfer piyasasında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Hollandalı yıldız, hem Galatasaray hem de Ajax ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardı ve iki kulübe de transfer olmak istiyor. Taraflar arasındaki tek pürüz ise kulübünün talep ettiği bonservis bedeli. Görüşmeler sürerken, transferin kaderini yapılacak pazarlık son belirleyecek. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Mehmet Emin Erener Mehmet Emin Erener
Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Napoli'de geleceği belirsizliğini koruyan Noa Lang'ın transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

İtalyan basınından Il Mattino'nun haberine göre Hollandalı futbolcunun, hem Galatasaray hem de Ajax ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve iki kulübe de transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Transferde belirleyici aşamanın ise Napoli ile yapılacak görüşmeler olduğu belirtiliyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

İtalyan kulübü, Lang için yaklaşık 25 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Galatasaray ve Ajax'ın Napoli'nin istediği rakam konusunda henüz anlaşmaya varamadığı, görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

İKİ SEÇENECEĞE DE SICAK BAKIYOR

Noa Lang'ın kariyerine Galatasaray veya Ajax'ta devam etmeye olumlu yaklaştığı ve her iki kulüple de kişisel şartlarda anlaşma sağladığı belirtildi.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Hollandalı oyuncu, iki takımın da kendisi için sunduğu projeye sıcak bakarken, son kararı kulüpler arasındaki bonservis pazarlığının belirlemesi bekleniyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Napoli yönetimi, Lang'ın kiralık olarak ayrılmasına sıcak bakmıyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

NAPOLI'NİN TALEBİ 27 MİLYON EURO

İtalyan ekibi, oyuncudan bonservis geliri elde etmek isterken yaklaşık 27 milyon euroluk bir rakamda ısrar ediyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Galatasaray'ın ve Ajax'ın Napoli ile bonservis görüşmelerini sürdürdüğü öğrenilirken, tarafların önümüzdeki günlerde yeniden masaya oturması bekleniyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

TRANSFERDE SON SÖZ NAPOLI'NİN

Noa Lang cephesinde Galatasaray ve Ajax konusunda herhangi bir sorun bulunmazken, transferin önündeki tek engel Napoli'nin bonservis beklentisi olarak öne çıkıyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

Hollandalı yıldızın iki kulüpten birine gitmek istemesi transfer yarışını daha da ilginç hale getirirken, Napoli ile yapılacak görüşmelerin ardından Lang'ın yeni adresinin netleşmesi bekleniyor.

Hem Galatasarayla hem de Ajax'la anlaştı! Transferde ilginç durum

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#Galatasaray #Ajax #Noa Lang #Napoli
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