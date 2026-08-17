Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki Cezayirli stoper Ramy Bensebaini'yi gündemine aldığı ve sözleşmesi gelecek yaz sona erecek oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemediği öne sürüldü.