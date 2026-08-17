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Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki Cezayirli stoper Ramy Bensebaini'yi gündemine aldığı ve sözleşmesi gelecek yaz sona erecek oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemediği öne sürüldü.

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Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki Cezayirli stoper Ramy Bensebaini'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

2023 yılından bu yana Dortmund'da forma giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Galatasaray'ın Bensebaini için bonservis bedeli ödemek istemediği belirtildi.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunmacının sözleşmesinin sona erecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Cezayir Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Bensebaini, 85 kez milli formayı giydi.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Tecrübeli stoper, milli takım kariyerinde 7 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Borussia Dortmund kariyerinde 106 karşılaşmada görev alan Bensebaini, 10 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Bensebaini daha önce Rennes, Montpellier, Borussia Mönchengladbach ve Lierse gibi kulüplerde de forma giydi.

Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı

Galatasaray'ın, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için gelişmeleri takip ettiği iddia edildi.

#Galatasaray #Borussia Dortmund #Ramy Bensebaini #Dortmund
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