Galatasaray'dan Ramy Bensebaini sürprizi! İşte transfer planı
Galatasaray için Almanya'dan sürpriz bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki Cezayirli stoper Ramy Bensebaini'yi gündemine aldığı ve sözleşmesi gelecek yaz sona erecek oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemediği öne sürüldü.
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Galatasaray için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların, Borussia Dortmund forması giyen 31 yaşındaki Cezayirli stoper Ramy Bensebaini'yi transfer listesine aldığı öne sürüldü.
2023 yılından bu yana Dortmund'da forma giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi gelecek yaz sona erecek.
Galatasaray'ın Bensebaini için bonservis bedeli ödemek istemediği belirtildi.
Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen deneyimli savunmacının sözleşmesinin sona erecek olması transfer ihtimalini güçlendiriyor.
Cezayir Milli Takımı'nın da önemli oyuncularından biri olan Bensebaini, 85 kez milli formayı giydi.
Tecrübeli stoper, milli takım kariyerinde 7 kez gol sevinci yaşadı.
Borussia Dortmund kariyerinde 106 karşılaşmada görev alan Bensebaini, 10 gol ve 11 asistlik katkı sağladı.
Bensebaini daha önce Rennes, Montpellier, Borussia Mönchengladbach ve Lierse gibi kulüplerde de forma giydi.
Galatasaray'ın, sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan Cezayirli futbolcuyu kadrosuna katmak için gelişmeleri takip ettiği iddia edildi.