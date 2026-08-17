Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine aldığı yıldız oyuncu için kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transfer planında Fenerbahçe'yi beklediği ve gelişmelere göre hareket edeceği öğrenildi. İşte detaylar...