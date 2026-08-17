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Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken gündemine aldığı yıldız oyuncu için kritik bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların transfer planında Fenerbahçe'yi beklediği ve gelişmelere göre hareket edeceği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
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Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Trendyol Süper Lig'e Arca Çorum FK karşısında puan kaybıyla başlayan Galatasaray'da bekleyiş sürüyor.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

RAMS Park'ta oynanan maç sırasında sarı-kırmızılı taraftarlar, ortaya koyulan oyun ve transferlerin gecikmesi sebebiyle yönetime tepki göstermişti.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

"YÖNETİM İSTİFA" SESLERİ

Karşılaşmanın 2-1'lik Arca Çorum FK üstünlüğüyle girildiği dakikalarda, Seyrantepe'den "yönetim istifa" sesleri yükselmişti.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Mücadeleyi Victor Osimhen'in 90. dakikada bulduğu golle tamamlayan Galatasaray, 1 puanı son dakikalarda kurtardı.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Karşılaşmada Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri de dikkat çekti.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

KULÜBEDE HÜCUM OYUNCUSU YOKTU

Deneyimli teknik adam, kulübede forvet oyuncusu olmaması sebebiyle Eren Elmalı, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş ve Mario Lemina'yı oyuna alabildi.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

"ÖN TARAFTA OYUNCU SAYIMIZ AZ"

Maçın ardından bu konuda açıklamalarda bulunan Buruk, "Ön tarafta oyuncu sayımız çok az. Orayı güçlendirmek istiyoruz. 10 numara, forvet ve bir kanat oyuncusunu çok acil şekilde kadromuza katmamız gerekiyor.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

"GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

İnşallah bu hafta... Bu transferlerden sonra kadromuz güçlenecek, içerideki oyuncu da, tarafta da, biz de daha pozitif olacağız. Bu hafta olmasını istiyoruz ama belki 1 belki 2 olur. En hızlı şekilde görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Buruk'un özellikle kanat takviyesine vurgu yapmasının ardından Galatasaray'ın bu bölge için yürüttüğü çalışmalarda dikkat çeken bir isim öne çıktı.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

GÜNDEMDEKİ İSİM MALICK FOFANA

Sarı-kırmızılıların, Lyon forması giyen Malick Fofana için devreye girdiği ve transferde önemli bir hamle yaptığı öğrenildi.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

ROMA'NIN TEKLİFİ: 40 MİLYON EURO

İtalyan basınından Tutto Mercato'da yer alan habere göre, Roma'nın da kadrosuna katmak istediği genç kanat oyuncusu için Serie A ekibinin Lyon'a 40 milyon euro + bonus içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

İtalyan ekibi transferi kısa süre içerisinde tamamlamak isterken Galatasaray da yarışa dahil oldu.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

GALATASARAY TRANSFERDE AVANTAJLI

Sarı-kırmızılıların Fofana cephesinde Roma'ya karşı önemli bir avantaj yakaladığı belirtildi.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

DAHA YÜKSEK MAAŞ TEKLİFİ HAZIR

Galatasaray'ın genç oyuncuya daha yüksek bir maaş paketi sunmaya hazır olduğu aktarılırken, transferin zamanlamasında ise kritik bir gelişme yaşandı.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

TRANSFERDE KRİTİK TARİH

Lyon ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fofana'nın geleceğiyle ilgili kararın Fenerbahçe ile oynanacak Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ardından netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

FENERBAHÇE-LYON MAÇLARI BEKLENECEK

Galatasaray'ın, Fofana transferinde Lyon'un Şampiyonlar Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmaların tamamlanmasını beklemeye hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ile Lyon arasındaki play-off eşleşmesi 18 Ağustos'ta başlayacak.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

Sarı-kırmızılıların bu süreçte Fofana dosyasını açık tutarak Lyon ile oynanacak Fenerbahçe maçlarının ardından transfer için daha net bir adım atmayı planladığı kaydedildi.

Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor! Flaş gelişmeyi İtalyanlar duyurdu

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Lyon formasıyla 16 maçta forma giyen Fofana, 2 gol 1 asistlik katkı sağlamıştı. 21 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Fenerbahçe #Galatasaray #Arca Çorum FK #Victor Osimhen #Okan Buruk #Eren Elmalı #İlkay Gündoğan #Kaan Ayhan #Kazımcan Karataş #Mario Lemina #Trendyol Süper Lig #Rams Park
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