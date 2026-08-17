Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda önemli rol verdiği yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonuna Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Şu ana kadar sadece bir transfer açıklayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Çorum ekibiyle oynanan mücadelede transferlerin geç kalması sebebiyle yönetime tepki gösterdi.
Yönetim, taraftarlardan gelen tepkiler sonrası transferde gaza bastı.
Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona yaklaşan Cimbom, Rafael Leao ve Alexander Sörloth transferleri için de girişimlerini hızlandırdı.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak edilmiyor.
Takımda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yolda.
"TORREIRA, GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK"
Arjantinli gazeteci Nico Cassaretto'nun haberine göre; Lucas Torreira, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldı.
Cassaretto, Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Boca Juniors'a transfer olabileceği vurgulandı.
Geçtiğimiz aylarda yumruklu saldırıya uğrayan Torreira'nın yapılan saldırı sonrası kulüp tarafından yeteri kadar destek görmediği ve takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.
Lucas Torreira'ya saldıran şahsın, serbest bırakıldıktan sonra deneyimli futbolcunun şoförüne saldırdığı öne sürülmüştü.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada Boca Juniors'ta oynamak istediğini dile getirmişti.