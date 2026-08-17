CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Okan Buruk'un takımda önemli rol verdiği yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetme kararı aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Trendyol Süper Lig'de 2026/27 sezonuna Arca Çorum FK beraberliğiyle başlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Şu ana kadar sadece bir transfer açıklayan sarı-kırmızılılarda taraftarlar, Çorum ekibiyle oynanan mücadelede transferlerin geç kalması sebebiyle yönetime tepki gösterdi.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Yönetim, taraftarlardan gelen tepkiler sonrası transferde gaza bastı.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Rus orta saha oyuncusu Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona yaklaşan Cimbom, Rafael Leao ve Alexander Sörloth transferleri için de girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına hız veren Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımdan ayrılacak isimler de merak edilmiyor.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Takımda düşünülmeyen isimlerle vedalaşmaya hazırlanan sarı-kırmızılılarda sürpriz bir ayrılık yolda.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

"TORREIRA, GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİNİ FESHEDECEK"

Arjantinli gazeteci Nico Cassaretto'nun haberine göre; Lucas Torreira, Galatasaray ile olan sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Cassaretto, Uruguaylı yıldızın sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra bedelsiz olarak Boca Juniors'a transfer olabileceği vurgulandı.

Galatasaray’da şok gelişme! Yıldız isim sözleşmesini feshediyor

Geçtiğimiz aylarda yumruklu saldırıya uğrayan Torreira'nın yapılan saldırı sonrası kulüp tarafından yeteri kadar destek görmediği ve takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor!
Sonraki Haber
Galatasaray transferde Fenerbahçe'yi bekliyor!