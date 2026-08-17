Galatasaray'a Bruno Fernandes transferinde kötü haber!
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Bruno Fernandes hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, sarı kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldızla ilgili kötü haberi duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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10 numara mevkisine takviye yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine gelen isimlerden birisi de Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes olmuştu.
Galatasaray'ın, Portekizli yıldız için toplamda 50 milyon euro (42,7 milyon sterlin) tutara ulaşacak bir teklif paketini United'a sunmayı planladığı İngiliz basını tarafından iddia edildi.
Ancak sarı-kırmızılıların 31 yaşındaki futbolcunun transferi için tabir-i caizse boşuna vakit kaybedeceği öne sürüldü.
Geçen yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in kendisine yaptığı devasa teklifi kabul edip etmemesinin tamamen kendi kararı olduğunu Fernandes'e bildiren Manchester United'ın bu kez yıldız isim için Juventus, Milan ve Galatasaray'ın ilgisine karşın takımda kalacağına dair net bir duruş sergilediği belirtildi.
Manchester United'a yakın kaynakların 31 yaşındaki futbolcu için henüz herhangi bir resmi teklif yapılmadığını, ancak kendisinin hiçbir fiyat karşılığında satılık olmadığını belirttiği öğrenildi.
Fernandes'in mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıl kalırken, bir sezonluk da opsiyon hakkı bulunduğu öğrenildi. Oyuncunun kulüpte kalmayı tercih ettiğinin bilindiği vurgulandı.
Portekizli millî futbolcunun sözleşmesinde yer alan 57 milyon sterlinlik serbest kalma maddesinin ise artık geçerliliğini yitirdiği belirtildi.
BBC'nin haberine göre, Manchester United ile sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek olan Fernandes ile Manchester United arasında şu ana kadar yeni bir sözleşme uzatma anlaşmasının sağlanmadığı vurgulandı.
Haberde son olarak Manchester United'ın müzakerelerde güçlü bir konumda yer aldığına, geçen hafta Dublin'de Leeds ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçında Fernandes'e gösterilen coşkulu ilginin, kulübün en önemli oyuncusunu takımda tutmak için her şeyi yaptığı net bir şekilde gösterilmezse taraftarların tepki göstereceğini kulübe açıkça hissettirdiğine dikkat çekildi.