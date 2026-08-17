Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Rus basınının haberine göre, Sarı-kırmızılıların genç yıldız için Lokomotiv Moskova ile yaptığı anlaşmanın bonservis ve bonus detayları ortaya çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ
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10 numara transferi için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı kırmızılılar uzun süredir gündeminde bulunan Aleksey Batrakov için mutlu sona ulaştı.
Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, genç yıldızın transferi konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı.
Karpov'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 25 milyon euro ödeyecek.
Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus bulunurken, Lokomotiv Moskova'nın Batrakov'un gelecekteki satışından %10 pay alacağı belirtildi.
Ödeme planının taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği ifade edildi.
2005 doğumlu olan Batrakov, Lokomotiv Moskova altyapısından yetişti ve henüz 21 yaşında olmasına rağmen Rusya Premier Ligi'nin en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi.
Lokomotiv formasıyla bu sezon 5 maça çıkan Batrakov, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
Genç futbolcunun piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.