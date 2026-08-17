Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Rus basınının haberine göre, Sarı-kırmızılıların genç yıldız için Lokomotiv Moskova ile yaptığı anlaşmanın bonservis ve bonus detayları ortaya çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ