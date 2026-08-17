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Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Aleksey Batrakov transferinde mutlu sona ulaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Rus basınının haberine göre, Sarı-kırmızılıların genç yıldız için Lokomotiv Moskova ile yaptığı anlaşmanın bonservis ve bonus detayları ortaya çıktı. | GALATASARAY HABERLERİ

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Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

10 numara transferi için gün sayan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Sarı kırmızılılar uzun süredir gündeminde bulunan Aleksey Batrakov için mutlu sona ulaştı.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılılar, genç yıldızın transferi konusunda Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Karpov'un haberine göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun bonservisi için 25 milyon euro ödeyecek.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus bulunurken, Lokomotiv Moskova'nın Batrakov'un gelecekteki satışından %10 pay alacağı belirtildi.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Ödeme planının taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği ifade edildi.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

2005 doğumlu olan Batrakov, Lokomotiv Moskova altyapısından yetişti ve henüz 21 yaşında olmasına rağmen Rusya Premier Ligi'nin en dikkat çeken genç oyuncularından biri haline geldi.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Lokomotiv formasıyla bu sezon 5 maça çıkan Batrakov, 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray'da Batrakov tamam! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Genç futbolcunun piyasa değeri ise 28 milyon Euro olarak gösteriliyor.

#Lokomotiv Moskova #Galatasaray
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