TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi
Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki stoper için devreye giren ve 40 milyon Euro'luk resmi teklif yapan takım ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri
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Galatasaray'ın geçen sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı Wilfried Singo'da ayrılık yakın...
Geldiği günden bu yana sergilediği performansla beğenilse de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilen Fildişi Sahilli oyuncuya İngiliz ekibi Newcastle United talip oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Premier Lig devi, Singo için sarı- kırmızılılara, tam 40 milyon euro bonservis önerdi.
SATILIRSA BOEY ALINACAK Sarı-kırmızılılar, tok satıcı rolünü oynayarak teklifi artırmanın hesaplarını yapıyor.
İki kulüp arasında transfer görüşmeleri sürüyor.
Sözleşmesi 2030 yılına kadar süren 25 yaşındaki oyuncunun ayrılığı yakın gibi duruyor.
Bir aksilik yaşanmazsa hafta sonuna kadar Singo transferi netleşecek.
Fildişi Sahilli yıldız giderse Bayern Münih'ten Sacha Boey için girişim yapılacak.
Yıldız futbolcu Galatasaray formasıyla toplamda 27 maça çıkarken 2 gol kaydetti.
25 yaşındaki savunma oyuncusunun piyasa değeri ise 23 milyon Euro olarak gösteriliyor.