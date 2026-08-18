TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki stoper için devreye giren ve 40 milyon Euro'luk resmi teklif yapan takım ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri