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TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo için flaş bir gelişme yaşandı. 25 yaşındaki stoper için devreye giren ve 40 milyon Euro'luk resmi teklif yapan takım ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

Galatasaray'ın geçen sezon başında Fransız ekibi Monaco'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya kattığı Wilfried Singo'da ayrılık yakın...

TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

Geldiği günden bu yana sergilediği performansla beğenilse de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle eleştirilen Fildişi Sahilli oyuncuya İngiliz ekibi Newcastle United talip oldu.

TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

Fotomaç'ın haberine göre; Premier Lig devi, Singo için sarı- kırmızılılara, tam 40 milyon euro bonservis önerdi.

TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

SATILIRSA BOEY ALINACAK
Sarı-kırmızılılar, tok satıcı rolünü oynayarak teklifi artırmanın hesaplarını yapıyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

İki kulüp arasında transfer görüşmeleri sürüyor.

TRANSFER HABERİ: İşte Singo'yu isteyen takım! 40 milyon Euro'luk teklif geldi

Sözleşmesi 2030 yılına kadar süren 25 yaşındaki oyuncunun ayrılığı yakın gibi duruyor.

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