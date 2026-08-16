Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım
Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Aleksey Batrakov'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran hareket geldi. Genç yıldızın sosyal medyada beğendi paylaşım dikkatleri çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.
Transfer listesinin tepesinde 10 numara transferi var.
10 Numara pozisyonu için ismi en çok geçen Rus oyuncu Aleksey Batrakov transferinde bugün flaş bir gelişme yaşandı.
Genç oyuncu Rus bir içerik üreticisinin, Fotomaç gazetesindeki transfer haberini göstererek yaptığı bir paylaşımı beğendi.
Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu bedeli 5 yıla yayılan taksitlerle ödemeyi planladığı aktarılmıştı.
Ancak tarafların ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.
Batrakov, geçtiğimiz sezon Lokomotiv Moskova formasıyla tüm kulvarlarda 36 karşılaşmada 17 gol ve 12 asist üreterek dikkat çekti.
Genç futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yazına kadar devam ediyor.
Transfermarkt verilerine göre Batrakov'un güncel piyasa değeri ise 28 milyon euro olarak gösteriliyor.