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Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olan Aleksey Batrakov'dan sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran hareket geldi. Genç yıldızın sosyal medyada beğendi paylaşım dikkatleri çekti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

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Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Arca Çorum FK ile berabere kalan Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

Transfer listesinin tepesinde 10 numara transferi var.

Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

10 Numara pozisyonu için ismi en çok geçen Rus oyuncu Aleksey Batrakov transferinde bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

Genç oyuncu Rus bir içerik üreticisinin, Fotomaç gazetesindeki transfer haberini göstererek yaptığı bir paylaşımı beğendi.

Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

Galatasaray'ın 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için 25 milyon euroluk teklif yaptığı ve bu bedeli 5 yıla yayılan taksitlerle ödemeyi planladığı aktarılmıştı.

Batrakov'dan Galatasaraylıları heyecanlandıran hareket! İşte o paylaşım

Ancak tarafların ödeme planı üzerine görüşmelerini sürdürdüğü belirtildi.

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