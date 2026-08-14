Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Victor Osimhen, maç sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in açılış maçında Galatasaray ile Arca Çorum FK karşı karşıya geldi. 2-2'lik beraberlikle sonuçlanan karşılaşmanın ardından, sarı-kırmızılılarda takımına iki golle katkı sağlayan Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Nijeryalı yıldız, "Maç tam bir hayal kırıklığıydı. Aslında bu durum "geliyorum" dedi. Bu andan itibaren uyanmamız gerekiyor. Hayal kırıklığını bütün takımla birlikte yaşıyoruz. Bundan sonraki tüm maçların zor olacağını bilip, kendimizi düzelterek yolumuza devam edeceğiz. Kulüp için her şeyimi vermeye hazırım. Bu uyanmak için önemli bir maçtı. Çalışanlar ve oynayanlar için de önemli bir maçtı. Taraftarımız her zaman arkamızdayken buna karşılık vermemiz gerekiyor. Şampiyonlar Ligi için de hazır olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TRANSFER AÇIKLAMASI

Hakkında çıkan transfer iddiaları hakkında konuşan Osimhen, "Transfer sezonlarında dedikodular hep olur. Ben işime bakacağım. İşime odaklanmış durumdayım. Daha ilerisini o zaman görür ve düşünürüz." sözlerini sarf etti.