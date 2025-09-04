Kulübü ile sözleşmesi 2028 yılında sona erecek milli futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro'luk değeri bulunuyor. A Milli Takım'ın da geniş kadrosunda yer alan Bertuğ Yıldırım bu güne kadar 5 kez milli formayı sırtına geçirirken 2 de gol attı.