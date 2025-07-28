Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı!

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'dan flaş Zaniolo kararı! Süper Lig devlerinden Galatasaray'da takımdaki geleceği merak konusu haline gelen Zaniolo ile ilgili flaş bir karar alındı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









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İki senedir İtalya'da kiralık olarak forma giyen ancak kendisine kalıcı bir takım bulamayan Zaniolo'nun bu kez kiralık gidişine veto geldi.

Fotomaç'ın haberine göre artık Zaniolo ayrılmak isterse bonservis talep edecek olan yönetim, aksi halde oyuncusuyla devam etmek istiyor.