Galatasaray'da Gabriel Sara'dan dikkat çeken açıklamalar! F.Bahçe'yi yenmek...
Galatasaray'ın yıldız isimlerinden Gabriel Sara, geride kalan sezonu, hedeflerini ve takıma adaptasyon süreci hakkında açıklamalarda bulundu. Futbolcunun özellikle Fenerbahçe hakkında söyledikleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray'ın futbolcusu Gabriel Sara, Milliyet'e özel röportaj verdi. İşte Brezilyalı futbolcunun röportajından öne çıkan açıklamalar...
-Süper Lig'de 31 maça çıktın ve 2 gol + 8 asist ürettin. Bu performansını nasıl değerlendiriyorsun? Hangi gelişim alanlarını öncelikli görüyorsun?
"Açıkçası, oynanan futbol konusunda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Elbette elde ettiğim sayısal verilerle ilgili memnun değilim. Norwich City'de oynadığım zaman daha iyi sonuçlar elde ettim. Yeni sezonda kendimden talep ettiğim konuların başında zaten daha fazla gol atmak ve asist yapmak var. Bunu da yapabileceğimi biliyorum."
-Formanın sırtında yazan G.Sara, G.Saray ile özdeşleştirildi. İsmini değiştirir misin?
"Burada zaman geçirmekten keyif alıyorum. Kulüp inanılmaz, taraftarlarımız muhteşem. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik, fakat bu sene sadece kendim için değil takım ve taraftarlarımız için de çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İsmimi seviyorum, hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim."
-Dünya starı isimlerle bir aradasın. Kendini rekabete hazır hissediyor musun?
"Tabii ki buna hazırım. Bu kulübün ne istediğini gösteriyor. Geçmişte olan geçmişte kaldı. Kutlamaları bitirdik. Şimdi yeni bir sezon başlıyor ve hedefimiz tekrardan şampiyonluğu kazanmak. Takım içerisinde ne kadar iyi oyuncularımız olursa, rekabetin ve kulübün o kadar iyi olacağını düşünüyorum."
-Osimhen yeniden takıma katılmaya hazırlanıyor. Ne diyeceksin?
"Victor Osimhen takımımız için önemli bir parça... Eminim ki dünyadaki tüm takımlar, Victor gibi bir adamı kadrolarında görmek ister. Ona sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Bize her zaman açıklık getirdi. Oyunun tıkandığı noktalarında, bize fiziksel özellikleri ve hızıyla anahtar görevi gördü ve oyunu açtı. Bir canavar gibi. Olabilecek her türlü şekilde gol atabilecek yeteneği var."
-Fenerbahçe'ye karşı attığın gol, derbinin başrol anlarından biriydi. Maç öncesi atmosfer nasıldı ve golü atarken neler hissettin?
"İnanılmazdı. Atmosfer çılgıncaydı. Türkiye'de derbiler özel ama Galatasaray-Fenerbahçe derbisi çok başka. Attığım en güzel gol olduğunu söyleyebilirim."