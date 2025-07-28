-Süper Lig'de 31 maça çıktın ve 2 gol + 8 asist ürettin. Bu performansını nasıl değerlendiriyorsun? Hangi gelişim alanlarını öncelikli görüyorsun? "Açıkçası, oynanan futbol konusunda iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. Elbette elde ettiğim sayısal verilerle ilgili memnun değilim. Norwich City'de oynadığım zaman daha iyi sonuçlar elde ettim. Yeni sezonda kendimden talep ettiğim konuların başında zaten daha fazla gol atmak ve asist yapmak var. Bunu da yapabileceğimi biliyorum."

-Formanın sırtında yazan G.Sara, G.Saray ile özdeşleştirildi. İsmini değiştirir misin? "Burada zaman geçirmekten keyif alıyorum. Kulüp inanılmaz, taraftarlarımız muhteşem. Geçen sene çok iyi bir sezon geçirdik, fakat bu sene sadece kendim için değil takım ve taraftarlarımız için de çok daha iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum. İsmimi seviyorum, hiç böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim."