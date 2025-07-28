TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Osimhen müjdesi! İşte transfer tarihi
Tüm kaynaklarını seferber ettiği Victor Osimhen transferinde Galatasaray artık son aşamaya kadar geldi. Napoli ve futbolcu ile tüm şartlarda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar golcü futbolcuyu bu hafta resmen açıklamalaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray'da artık Victor Osimhen için tamamen geri sayıma geçilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar bu hafta içerisinde Nijeryalı dünya yıldızına kavuşacak.
Daha önce Victor Osimhen'e ıslak imzayı attıran ve Napoli ile de aradaki pürüzleri gideren Galatasaray artık Osimhen'e kavuşacağı günü iple çekiyor.
Bu hafta uzadıkça uzayan transferi sonlandırmak isteyen sarı- kırmızılı yönetim, İtalya'ya özel bir uçakla giderek tüm işlemleri sonlandıracak. Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ve menajer Gardi soluğu Çizme'de alacak.
ARKADAŞLARINA KATILACAK
Fotomaç'ın haberine göre, bu hafta İtalya'ya giderek Napoli ile görüşmeleri sonlandıracak olan Kavukcu, ardından Victor Osimhen'i de alarak İstanbul'a dönüş yapacak.
KAP açıklamasının ardından İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan Osimhen, daha sonra ise çok özlediği takım arkadaşlarına katılacak.
Nijeryalı yıldızın gelişinden sonra Galatasaray'da diğer bölgelerdeki transferlere ağırlık verilecek ve sezon başlamadan önce kadronun iskeleti tamamen oluşacak. İlk sırada kaleci transferi, ardından da orta saha ve savunma bekleniyor.
İMZA ŞOV
Hızlı bir operasyonla Osimhen'i İstanbul'a getirecek olan sarı-kırmızılılar burada sağlık kontrollerinin ardından dillere destan bir imza töreni düzenleyecek.
Nijeryalı yıldızın transferiyle gövde gösterisi yapacak olan Galatasaray yönetimi, taraftarlarla Osimhen'i bir araya getirecek. 2 Ağustos Cumartesi günü Lazio ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde Osimhen imzayı atacak.