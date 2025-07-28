Haberler Galatasaray Haberleri TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Osimhen müjdesi! İşte transfer tarihi

TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Osimhen müjdesi! İşte transfer tarihi Tüm kaynaklarını seferber ettiği Victor Osimhen transferinde Galatasaray artık son aşamaya kadar geldi. Napoli ve futbolcu ile tüm şartlarda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar golcü futbolcuyu bu hafta resmen açıklamalaya hazırlanıyor. İşte detaylar... (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Galatasaray'da artık Victor Osimhen için tamamen geri sayıma geçilmiş durumda. Sarı-kırmızılılar bu hafta içerisinde Nijeryalı dünya yıldızına kavuşacak.

Daha önce Victor Osimhen'e ıslak imzayı attıran ve Napoli ile de aradaki pürüzleri gideren Galatasaray artık Osimhen'e kavuşacağı günü iple çekiyor.