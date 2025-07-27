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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'da Okan Buruk'tan Alvaro Morata kararı! Süper Lig devlerinden Galatasaray'da geleceği merak konusu olan Alvaro Morata için Teknik Direktör Okan Buruk'tan dikkat çeken bir karar geldi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









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Sarı-kırmızılılarda geleceği merak konusu olan isimlerden birisi olan Alvaro Morata için kritik karar geldi.

Galatasaray'da Osimhen ve Icardi'nin arkasında kalan ve İtalya'dan teklifler alan Morata ile devam edilecek.