Inter'den Hakan Çalhanoğlu için flaş karar!

Transfer döneminde adı hem Galatasaray hem de Fenerbahçe ile anılan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'deki durumuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB GS spor haberi)