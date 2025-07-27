Yaz transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ile Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde karşı karşıya gelmişti.
İlk olarak sarı-kırmızılılar milli futbolcuya ilgi göstermiş ancak transfer görüşmelerinde ilerleme sağlanamamıştı.
Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe, 31 yaşındaki oyuncuyla talip olmuş ve sarı-lacivertlilerin başkanı Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirmişti.
Fenerbahçe'ye mi yoksa Galatasaray'a mı transfer olacağı merak edilen yıldız futbolcu, kariyerini kulübü Inter'de sürdürmeye karar verdi.
Hakan, İtalyan gazeteci Daniele Mari'ye yaptığı açıklamada "Bu söylentiler her yıl oluyor, bu kez biraz daha fazlaydı. Ama ben konuşmadım, buraya dönünce açıklamak istedim, özellikle taraftarlar için. Mutluyum, Inter'in oyuncusuyum ve burada devam etmek istediğimi hep söyledim" ifadelerini kullandı.
Fotomac.com.tr'nin İtalyan basınından derlediği habere göre, Inter'de kalma kararı alan milli futbolcuyla ilgili flaş bir iddia gündeme geldi.
La Gazzetta dello Sport, Galatasaray-Hakan Çalhanoğlu temasının perde arkasını ve Inter'in milli futbolcu için aldığı kararı duyurdu.
Haberde Galatasaray'ın Inter'e resmi teklif yapmasa bile Hakan Çalhanoğlu transferinin finansal yönlerini araştırdığı, Inter'in ise milli futbolcu için en az 25 milyon Euro istediği kaydedildi.
Transferde asıl engelin ise deneyimli orta saha oyuncusunun aldığı maaş olduğu aktarıldı.
Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'de bonuslarla birlikte 8 milyon Euro maaş aldığı, Galatasaray'dan 3 yıllık sözleşme ve Inter'den aldığı maaştan daha yüksek bir maaş istediği, bu talep üzerine görüşmelerin durduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK
Öte yandan haberde Inter'in, 2027 yılında sözleşmesi sona erecek Hakan Çalhanoğlu ile yeni sözleşme imzalamama kararı aldığı vurgulandı.
Inter'in yaz transfer döneminde Hakan Çalhanoğlu krizini çözdüğü ancak önümüzdeki aylarda yeni bir krizin doğabileceğinin altı çizildi.