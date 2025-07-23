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Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'tan transfer açıklaması! Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas'tan transfer açıklaması! 19:50
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Beşiktaş'tan André Silva hamlesi! Beşiktaş'tan André Silva hamlesi! 19:15
Fırtına'dan sessiz prova! Fırtına'dan sessiz prova! 18:51
F.Bahçe'den Duran iddialarına yalanlama F.Bahçe'den Duran iddialarına yalanlama 18:25
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Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? Beşiktaş-Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? 14:12
F.Bahçe'de Duran mutluluğu! F.Bahçe'de Duran mutluluğu! 13:37
F.Bahçe'ye transferde şok! F.Bahçe'ye transferde şok! 13:23
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