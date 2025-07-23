Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, bu süreçteki en ciddi sınavlarından birine çıktı. Rakip ise İtalya Serie A'nın köklü ekiplerinden Cagliari. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde hem iç hem de dış sahada ses getirecek bir kadro kurma hedefiyle yola çıkan sarı-kırmızılılar, bu özel mücadeleyle birlikte sezon öncesi çalışmalarında önemli bir virajı dönmeyi amaçlıyor.
İŞTE KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ
Galatasaray: Günay, Sanchez, Eren, Kaan, Frankowski, Jakobs, Sallai, Berkan, Barış, Lemina, Ahmed
Cagliari: Caprile, Adopo, Deiola, Prati, Zortea, Wieteska, Liteta, Zappa, Obert, Luvumbo, Piccoli
GALATASARAY-CAGLIARI MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Galatasaray-Cagliari hazırlık maçı 23 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da başladı.
GALATASARAY-CAGLIARI MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?
Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan Galatasaray-Cagliari maçı S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
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