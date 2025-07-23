Galatasaray-Cagliari maçı canlı | Hazırlık maçı CANLI

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, önemli bir prova niteliği taşıyan mücadelede İtalya Serie A temsilcisi Cagliari ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, hem fiziksel hem de taktiksel olarak yeni sezona en hazır şekilde girmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz sezon adından sıkça söz ettiren Galatasaray, 2025-2026 sezonuna da iddialı bir giriş yapmak istiyor. Galatasaray-Cagliari karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...