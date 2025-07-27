Konuyla ilgili olarak Esenler Erokspor'dan, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat LUŞ ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.