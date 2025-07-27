Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürerken transferde sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak o genç yetenekle ilgili dikkat çeken gelişme yaşandı.
Cimbom'un 18 yaşındaki genç yeteneği Berat Luş, 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'a kiralandı.
Konuyla ilgili olarak Esenler Erokspor'dan, "Kulübümüz, Galatasaray forması giyen Berat LUŞ ile anlaşmaya varmıştır. Berat Luş'a kulübümüze hoş geldin diyor, sarı-yeşil formamızla birlikte başarılarla dolu bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.