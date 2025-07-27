Babama göre, bu eve taşındıklarında sadece ilk çocukları vardı ve diğer altısı burada doğdu. Yani hayatımın %80'ini bu yerde geçirdim, daha iyi bir hayat aramak için çıkmadan önce. Burada büyüdüğüm herkesin adını bilirim. Burası hâlâ benim bir parçam ve hep öyle kalacak. Önce iki odaydık, sonra hayat daha da zorlaştı ve tek odaya geçtik.