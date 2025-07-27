GALATASARAY HABERLERİ | Victor Osimhen zorluklarla dolu hayat hikayesini anlattı!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da Victor Osimhen'in transferi sabırsızlıkla bekleniyor. Nijeryalı yıldız ile ilgili ise dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Futbolcunun son olarak anlattığı hayat hikayesi gündem oldu. İşte detaylar...
Galatasaray'da transferi sabırsızlıkla beklenen Victor Osimhen, ülkesi Nijerya'da bir YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.
Futbolcu, hayat hikayesine dair dikkat çeken sözlere yer verdi. İşte Akşam'ın derlediği habere göre futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar...
"EN KÖTÜ DÜŞMANIMIN BİLE..."
"Burası sana umut vaat eden bir yer değil; sefalet içinde yaşamak teşvik edici bir şey değil, bilirsin... Ben o dönemde yaşadığım hayatı en kötü düşmanımın bile yaşamasını istemem, çünkü bu normal değil.
Sezon bitince hep yaptığım şey buraya geri dönmek. Tanıdık yüzleri görmek, ailemle ve kendimle burada her şeyin nasıl başladığını hatırlamak...
Burası benim büyüdüğüm yer. Burada birçok şey oldu, çokça utanç verici durum yaşandı. Burada olmaktan, bu insanların arasında olmaktan mutluyum. Burada gördüğün herkes benim için elinden geleni yaptı. Ben ailenin en küçük çocuğuyum. Annem öldüğünde çok küçüktüm, babam ise 2020'de vefat etti.
Babama göre, bu eve taşındıklarında sadece ilk çocukları vardı ve diğer altısı burada doğdu. Yani hayatımın %80'ini bu yerde geçirdim, daha iyi bir hayat aramak için çıkmadan önce. Burada büyüdüğüm herkesin adını bilirim. Burası hâlâ benim bir parçam ve hep öyle kalacak. Önce iki odaydık, sonra hayat daha da zorlaştı ve tek odaya geçtik.
"SU TAŞIMA GİBİ İŞLER YAPTIM"
9 kişi tek odada yaşıyorduk. Beni tanıyan çoğu kişi bilir; futbol olmasa bile başarılı olurdum. Ama büyüdüğüm yerin şartları cesaret verici değildi. Burada benim gibi birkaç futbol oynayan arkadaşım vardı. Bu küçük mahallede yetenek dolu. Ama saha kapanınca birçok hayal öldü.
Benim hayalim ise yok olmasına izin veremezdim. Farklı yerlere gidip antrenman yapmam, oynamam gerekti. Birkaç yıl futbolu bırakmak zorunda kaldım, su taşıma gibi işler yaptım. Ama hep biliyordum: benim işim futbol. Bu mahallenin bana kattığı şey şu: Burada hiçbir şey sana altın tabakta sunulmaz. Ne istiyorsan savaşarak alırsın."