Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da oynadığı futbolla rekor transfer bedeli karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekipleriyle anlaşamayan Boey için Galatasaray devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HAERLERİ

BURUK AÇIK KAPI BIRAKTI



Teknik direktör Okan Buruk, Boey hakkında, "Sacha Boey bizim oyunumuz için değerliydi. Sadece para değil, oyun olarak bize katkı sağladı. Bu tür oyunculara her zaman kapımız açıktır" ifadelerini kullanmıştı.