TRANSFER HABERİ: Galatasaray'a Sacha Boey gelişmesi! Bayern Münih...
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'da oynadığı futbolla rekor transfer bedeli karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutan Sacha Boey için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İngiliz ekipleriyle anlaşamayan Boey için Galatasaray devreye girdi. İşte ayrıntılar... GS SPOR HAERLERİ
Yayın Tarihi: 27.07.2025 - 16:17 Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 - 16:17
ABONE OL
Galatasaray, 2024 devre arası transfer döneminde rekor bedelle Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey için yeniden devreye giriyor.
PREMIER LİG İHTİMALİ SUYA DÜŞTÜ
CNN Türk'te yer alan habere göre yıldız sağ bek, İngiltere'den beklediği teklifi alamayınca Galatasaray'la olan görüşmeler yeniden ısınmaya başladı.
BURUK AÇIK KAPI BIRAKTI
Teknik direktör Okan Buruk, Boey hakkında, "Sacha Boey bizim oyunumuz için değerliydi. Sadece para değil, oyun olarak bize katkı sağladı. Bu tür oyunculara her zaman kapımız açıktır" ifadelerini kullanmıştı.
PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
Galatasaray'da gösterdiği çıkışla Alman devine giden Boey, çeşitli sakatlıklar nedeniyle formunun zirvesine yaklaşamadı. Münih ekibinin gözden çıkardığı Fransız sağ bek için sarı-kırmızılıların pazarlıklara devam ettiği öğrenildi.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMA
Genç sağ bekin, satın alma opsiyonlu kiralık olarak sarı-kırmızılı formaya geri dönmesi bekleniyor.
Galatasaray yönetiminin pazarlıklarla bonservis fiyatını düşürdüğü ve 10 milyon Euro dolaylarında bir fiyata bu transferi bitireceği öğrenildi.