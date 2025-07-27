CANLI SKOR ANA SAYFA
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! Beşiktaş'tan sağ bek hamlesi! 15:25
F.Bahçe'ye sürpriz sol kanat! F.Bahçe'ye sürpriz sol kanat! 15:04
Trabzonspor'da Erzurum kampı sona erdi Trabzonspor'da Erzurum kampı sona erdi 14:44
Beşiktaş hazırlıklarına devam etti Beşiktaş hazırlıklarına devam etti 14:41
Fırtına'da Lemar gelişmesi! Fırtına'da Lemar gelişmesi! 14:20
G.Saray'dan 1. Lig'e flaş transfer! Resmen açıklandı G.Saray'dan 1. Lig'e flaş transfer! Resmen açıklandı 13:05
Daha Eski
Beşiktaş'ta hedef Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ta hedef Rıdvan Yılmaz 12:25
Buruk'tan Morata kararı! Buruk'tan Morata kararı! 11:06
F.Bahçe'de Mimovic kararı! F.Bahçe'de Mimovic kararı! 10:26
G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! G.Saray'da flaş Barış Alper gelişmesi! 10:08
Cagliari'den Semih için açıklama! Beşiktaş... Cagliari'den Semih için açıklama! Beşiktaş... 10:02
F.Bahçe'de yıldız futbolcu ayrılıyor! F.Bahçe'de yıldız futbolcu ayrılıyor! 09:56
G.Saray'da Boey gelişmesi!
G.Saray'dan 1. Lig'e flaş transfer! Resmen açıklandı
Süper Loto sonuçları belli oldu mu? 27 Temmuz Pazar
İtalya-Brezilya voleybol maçı saat kaçta?