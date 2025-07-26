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G.Saray'dan dev transfer hamlesi! G.Saray'dan dev transfer hamlesi! 15:48
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Ümraniyespor-Trabzonspor | CANLI Ümraniyespor-Trabzonspor | CANLI 13:42
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F.Bahçe'den imza açıklaması! F.Bahçe'den imza açıklaması! 13:09
Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı detayları! Galatasaray - Strasbourg hazırlık maçı detayları! 12:07
G.Saray'ın yıldızına Everton'dan kanca! G.Saray'ın yıldızına Everton'dan kanca! 12:05
Yıldırım ve Kutlualp aynı teknede Yıldırım ve Kutlualp aynı teknede 11:07
G.Saray Osimhen'de geri sayıma geçti!
G.Saray'dan dev transfer hamlesi!
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