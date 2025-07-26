TRANSFER HABERİ: Galatasaray Osimhen'de geri sayıma geçti! İşte transfer tarihi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da gözler Victor Osimhen transferine çevrilmişti. Oyuncu ve kulübü Napoli ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların, transferi açıklayacağı tarih belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray, uzun süredir gündeminde olan Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı.
Fotomac.com.tr'nin İtalyan basının derlediği habere göre, sarı-kırmızılılar ile Napoli arasında haftalardır süren görüşmelerde anlaşma sağlanırken resmi açıklamanın pazartesi günü yapılması bekleniyor.
İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre, taraflar tüm mali ve bürokratik detaylarda uzlaşmaya vardı.
Şu anda sadece sağlık kontrolleri ve imza aşaması kaldı.
İki kulübün avukatları, gerekli evrakları hazırlayıp karşılıklı olarak paylaşmayı sürdürüyor.
Anlaşmaya göre Galatasaray, Nijeryalı golcü için Napoli'ye toplam 75 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.
Bu tutarın 40 milyon Euro'luk kısmı temmuz ayı sonuna kadar peşin olarak İtalyan kulübüne aktarılacak.
Kalan 35 milyon Euro'luk bölüm ise 2026 yılına kadar iki eşit taksitte (her biri 17.5 milyon Euro) ödenecek.
Transfer anlaşmasında dikkat çeken iki madde yer alıyor: Osimhen'in 2027 yılına kadar İtalya'daki herhangi bir kulübe transferi engellenirken olası bir sonraki satıştan Napoli'ye %10 pay verilecek.