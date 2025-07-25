TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da Victor Osimhen için müjdeli haberi verdiler!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferi sabırsızlıkla beklenen Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim için son olarak yurt dışından bomba haberler peş peşe geldi. İşte detaylar...
Galatasaray'da yaz döneminin birinci derecede öncelikli hedefi; Victor Osimhen'in kalıcı transferini sağlamaktı.
Napoli'nin inadını Nijeryalı yıldızın da kurduğu baskı yardımı ile kıran ve durma noktasına gelen görüşmelerde her defasında bir yol bulup İtalyan ekibini yeniden masaya çeken sarı kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaştı.
Taraftarlar heyecanla KAP bildiriminin geleceği anı beklerken, Çizme basınında sözleşmelerin imza aşamasında olduğu paylaşıldı.
Önce Matteo Moretto'nun o paylaşımı gündeme bomba gibi düştü: Napoli ve Galatasaray arasındaki sözleşmeler imza aşamasında.
HAFTA SONUNA YETİŞEBİLİR
Ardından dünyaca ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, "Victor Osimhen transferinin tüm evrakları imza aşamasında. Avukatlar hafta sonu anlaşmanın resmen imzalanması için çalışıyor." ifadeleri ile müjdeyi resmen verdi.
75 + 5 MİLYON EURO ÖDENECEK
Osimhen için Galatasaray'ın Serie A temsilcisine toplamda 75 + 5 milyon Euro ödeme yapması bekleniyor. Ayrıca sözleşmedeki diğer maddeler şu şekilde olacak...
2 SENE İTALYA'YA SATIŞ YASAĞI
Sarı kırmızılı yönetim, Napoli'nin isteği üzerine Osimhen'i 2 sene boyunca İtalya'da başka bir takıma satmayacağının sözünü verdi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Ayrıca sözleşmeye Napoli'ye sonraki satışın karından pay ödeneceğine dair bir madde ekleneceği açıklandı. Bu payın ise %10 olacağı belirtildi.
16 MİLYON EURO ALACAK
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın çifte kupa başarısının başmimarı olan Osimhen'in yıllık alacağı maaşın ise 16 milyon Euro olması bekleniyor. Yıldız oyuncu, yakın zamanda İstanbul'da olacak.