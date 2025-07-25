Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferi sabırsızlıkla beklenen Victor Osimhen ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız isim için son olarak yurt dışından bomba haberler peş peşe geldi. İşte detaylar...

Napoli'nin inadını Nijeryalı yıldızın da kurduğu baskı yardımı ile kıran ve durma noktasına gelen görüşmelerde her defasında bir yol bulup İtalyan ekibini yeniden masaya çeken sarı kırmızılılar, transferde mutlu sona ulaştı.