Galatasaray'da Mauro Icardi sahalara ne zaman geri dönecek? İşte o tarih
Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlık kampında en çok gözlenen isimlerden birisi de Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara hangi maçla döneceği büyük merak konusu haline geldi. Son olarak futbolcuyla ilgili kritik tarih gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray'da Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 Kasım 2024 tarihinde oynanan Tottenham maçında ön çapraz bağlarını koparmıştı.
Yıldız ismin uzun süreli sakatlığının ardından sahalara ne zaman geri döneceği merak konusu oldu.
Sabah'ın haberine göre; normal şartlarda 24 Ağustos'ta Süper Lig'de oynanacak Kayserispor mücadelesinde formasına kavuşması beklenen 32 yaşındaki futbolcunun, yeni bir sakatlık yaşamaması için bir süre daha riske edilmemesine karar verildi.
Futbolcunun, eylül ayının ikinci haftasında başlayacak Şampiyonlar Ligi maçlarında sahaya çıkması üzerine planlama yapıldığı aktarıldı.