Galatasaray'da Mauro Icardi sahalara ne zaman geri dönecek? İşte o tarih

Galatasaray'da Mauro Icardi sahalara ne zaman geri dönecek? İşte o tarih

Galatasaray'da yeni sezon öncesi hazırlık kampında en çok gözlenen isimlerden birisi de Mauro Icardi. Arjantinli yıldızın yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara hangi maçla döneceği büyük merak konusu haline geldi. Son olarak futbolcuyla ilgili kritik tarih gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...