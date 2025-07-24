Fernando Muslera'nın ayrılığı ile birlikte yaz döneminde önceliği kaleci transferi olan Galatasaray, Ederson için harekete geçmişti.
Sarı kırmızılı yönetimin Brezilyalı eldiven ile görüşme gerçekleştirerek ikna ettiği iddialarının ardından Ada'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.
Cimbom'un senelik 7-8 milyon Euro seviyesinde bir maaşa anlaşma sağladığı öne sürülen file bekçisi için Manchester City'den karar çıktı.
Sky Sports'un servis ettiği habere göre Galatasaray'dan henüz bir teklif almayan City, 31 yaşındaki kalecisinin ayrılmasını istemiyor.
"YÜZDE 99 ASILSIZ"
Haberde ayrıca Ederson'un sezon öncesi kampında yaptığı şu açıklamalar yer aldı: Geleceğim Manchester City'de. Aklım sezonun başlaması ile birlikte Premier Lig'e geri dönüp UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmaya çalışmakta. Çıkan transfer iddialarının %99'u asılsız.
FİKRİNİ DEĞİŞTİRİRSE...
Öte yandan Ederson'un fikrini değiştirerek ayrılık kararı alması durumunda City'nin Burnley kalecisi James Trafford'a yöneleceği belirtildi.
İşte fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin derlediği o haber...