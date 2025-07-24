Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Ederson transferinde üzen haber!

Galatasaray'a Ederson transferinde üzen haber! Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ederson için yıldız kalecinin kulübü Manchester City'den flaş karar geldi. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri









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Fernando Muslera'nın ayrılığı ile birlikte yaz döneminde önceliği kaleci transferi olan Galatasaray, Ederson için harekete geçmişti.

Sarı kırmızılı yönetimin Brezilyalı eldiven ile görüşme gerçekleştirerek ikna ettiği iddialarının ardından Ada'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.