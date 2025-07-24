Almanlar duyurdu! Galatasaray'dan flaş bir transfer daha

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak anlaşmaya vardığı o yıldızı, Almanlar duyurdu. İşte detaylar...