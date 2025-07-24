Süper Lig devlerinden Galatasaray'da yeni sezon öncesi transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Cimbom'un bir transferi daha bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Fotomaç'ın, Alman Kicker dergisinden derlediği haberde Galatasaray'ın 23 yaşındaki Enzo Millot ile anlaşmaya vardığı yazıldı. Kicker'in haberinde Galatasaray'ın, Millot'un sözleşmesinde yer alan 18 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödeyerek, bu transferi bitireceği iddia edildi.
Alman Bild gazetesi de Fransız yıldızın Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gelmek istediği bilgisine yer verdi.
Galatasaray yönetiminin, Victor Osimhen ile sözleşme imzaladıktan sonra Enzo Millot transferini de bitireceği belirtildi.