Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu. Özbek açıklamasında dikkat çeken sözlere yer verdi.

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları...

BAŞSAĞLIĞI MESAJI

"Bu yeşil vatanın korunması için hepimizin elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Eskişehir'deki yangın söndürme çalışmaları sırasında 10 kardeşimiz şehit düştü. Onlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."

BANKALAR BİRLİĞİ AÇIKLAMASI

"Bugün arkadaşlarımla verdiğim bir sözü daha tutmanın mutluluğu ile karşınızdayız. 22 Temmuz Salı günü itibarıyla, Galatasaray Bankalar Birliği Yapılandırması Anlaşması kapsamında kullanmış olduğu kredi ana para ve faizlerin tümünü ödeyerek, söz konusu anlaşmayı sonlandırmış bulunmaktayız."

"SENELİK 40 MİLYON DOLARLARA ULAŞAN FAİZ..."

"Haziran 2022'de, göreve geldiğimizde, 2 milyar 720 milyon TL ana para ve ertelenmiş faiz borcumuz vardı. 2 milyar 229 milyonu ana para, geri kalan yapılan anlaşma çerçevesince faizlerden oluşuyordu. Bu rakam, o zamanın dolar kuruna göre 163 milyon dolara denk geliyordu.Biz göreve geldikten sonra 4 milyar 710 milyon 952 bin 515 lira ana para ve faiz ödemişiz. Senelik 40 milyon dolarlara ulaşan faiz ödemelerimiz vardı. Bundan kurtulmanın sevincini yaşıyoruz."

"FUTBOL AİLESİNE LİDERLİK ETTİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM"

"Bankalar Birliği anlaşılmasından çıkılması gerektiğini hep söyledim. Rakiplerimiz bu projeleri tenkit ettiler ama sonunda hepsi bizim dediğimize geldiler. Bu açıdan futbol ailesine liderlik ettiğimiz için de mutluyum."

"BANKALAR BİRLİĞİ BİR PRANGA GİBİYDİ"

"Galatasaray'ı rekabet ettiği her alanda sürdürülebilirliğini devam ettirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Bankalar Birliği bu hedefimiz için ayağımıza vurulan bir pranga gibiydi. Merhum başkanımız Mustafa Cengiz'e de içten teşekkür ediyorum."

"NE SÖZ VERDİYSEK ARKASINDA DURDUK"

"Florya'daki arazinin geliştirmesi suretiyle avans almayı düşündüğümüzü söyledik. Önceliğimiz Bankalar Birliği'ne bakiye borcumuzu ödemekti. Artan bir para varsa geçmiş dönemlerden olan borçlarımızı ödeyeceğimizi belirttik. Ne dediysek, aynısını yapıyoruz. Size ne söz verdiysek, arkasında durduk ve yerine getirmek için en yüksek gayreti gösterdik. En büyük teşekkürü siz genel kurul üyelerine gönderiyorum. Çünkü siz, bana ve arkadaşlarıma inandınız, bizleri desteklediniz. Bu destek çok kıymetliydi. Size verdiğimiz sözü yerine getirmek, beni nasıl bir haleti ruhiye içine attı, bilemezsiniz..."

Florya ihalemizi başarıyla sonuçlandırdık. İhale komisyon başkanı Adnan Polat ve üyelerine teşekkür ederim. İhale şartnamesi Galatasaray'ın haklarını koruyan ve Galatasaray'ın geleceği için endişe yaratmayan şekilde hazırlandı. Yaklaşık 50 Milyon dolarlık avans ödemesini TL olarak aldık."