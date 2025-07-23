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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için geri sayım başladı! KAP bildirimi yolda Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da gözler Victor Osimhen transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Napoli ve Nijeryalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Artık resmi açıklamanın yapılması ve KAP bildiriminin gelmesi bekleniyor. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri









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Galatasaray'da uzun süredir devam eden Victor Osimhen transferi artık son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı yönetim hem İtalyan ekibiyle hem de Osimhen ile her konuda anlaşmaya vardı.

Bu transfer için Napoli'ye 40 milyon euro bonservis bedelini nakit olarak ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, kalan 35 milyonluk kısmı ise 1 seneye yaydı.