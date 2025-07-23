GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Osimhen için geri sayım başladı! KAP bildirimi yolda
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray'da gözler Victor Osimhen transferine çevrildi. Sarı-kırmızılılar, Napoli ve Nijeryalı golcüyle her konuda anlaşma sağladı. Artık resmi açıklamanın yapılması ve KAP bildiriminin gelmesi bekleniyor. İşte transferdeki son gelişmeler... (GS spor haberleri)
Galatasaray'da uzun süredir devam eden Victor Osimhen transferi artık son aşamaya geldi. Sarı-kırmızılı yönetim hem İtalyan ekibiyle hem de Osimhen ile her konuda anlaşmaya vardı.
Bu transfer için Napoli'ye 40 milyon euro bonservis bedelini nakit olarak ödeyecek olan sarı-kırmızılılar, kalan 35 milyonluk kısmı ise 1 seneye yaydı.
Sözleşmeye ayrıca maksimum 5 milyon euro'ya ulaşabilecek şekilde bir takım bonuslar da eklendi. Böylece maliyet maksimum 80 milyona çıkabilecek.
GERİ SAYIMDA Ancak sözleşmede 2 sene boyunca İtalyan ekiplerine satılamaz ve sonraki satıştan elde edilecek kardan yüzde 10'da Napoli'ye ödenir maddeleri eklendi. Bunların hepsini kabul eden sarı-kırmızılılar Napoli'nin inadını kırdı ve prensip anlaşması sağladı.
Artık sıra beklenen evraklara geldi. Fotomaç'ta yer alan habere göre, yönetim bunu da kısa süre içerisinde tamamladıktan sonra transferi KAP'a bildirilecek. Bu hafta içerisinde İstanbul'da olması beklenen Victor Osimhen ise Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro kazanacak.
'OSİMHEN'DE SONA GELDİK' Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen transferinin bitmek üzere olduğunu söyledi. Ayrılırken düşünmek için süre istediğini belirten Buruk, "G.Saray'a olan sevgisi olmasa farklı şeyler düşünebilirdi.
Önemli ve ciddi teklifler vardı. Galatasaray'la yaşadıkları, taraftarla hissettikleri. Bu duyguyu yakalamak önemli. Osimhen'de sona geldik. En kısa zamanda imza atmasını ve takıma katılmasını bekliyorum. Yeni sezonda Muslera'nın ayrılığı sonrasında kaptanımız ise İcardi olacak" diye konuştu.