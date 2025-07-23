Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray’dan 10 numaraya sürpriz transfer! Serbest kalma bedeli ödenecek

Galatasaray’dan 10 numaraya sürpriz transfer! Serbest kalma bedeli ödenecek Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, geçtiğimiz sezon da transfer gündemine aldığı Enzo Millot için yeniden devrede. Sarı-kırmızılı yönetim, Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. İşte transfer sürecine dair detaylar... (GS spor haberleri) Galatasaray Haberleri









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Tarihin en iyi kadrolarından birisini kurmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler yeniden 10 numara transferine çevrilmiş durumda.

Fotomaç'ta yer alan habere göre, Dries Mertens'in ayrılığı sonrasında bu bölgeye genç ama Şampiyonlar Ligi baskısını kaldırabilecek bir oyuncu bakan sarı-kırmızılılar, geçen sezon da gündemine gelen Enzo Millot için harekete geçti.