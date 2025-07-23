Galatasaray’dan 10 numaraya sürpriz transfer! Serbest kalma bedeli ödenecek
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray, geçtiğimiz sezon da transfer gündemine aldığı Enzo Millot için yeniden devrede. Sarı-kırmızılı yönetim, Stuttgart forması giyen 23 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusunun sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeye hazır. İşte transfer sürecine dair detaylar... (GS spor haberleri)
Tarihin en iyi kadrolarından birisini kurmaya hazırlanan Galatasaray'da gözler yeniden 10 numara transferine çevrilmiş durumda.
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Dries Mertens'in ayrılığı sonrasında bu bölgeye genç ama Şampiyonlar Ligi baskısını kaldırabilecek bir oyuncu bakan sarı-kırmızılılar, geçen sezon da gündemine gelen Enzo Millot için harekete geçti.
Alman ekibi Stuttgart forması giyen ve serbest kalma bedeli 20 milyon euro olan 23 yaşındaki Fransız 10 numara için yönetim her türlü fedakarlığa hazır. Alman basınına göre Cimbom 20 milyon euro ödemeye hazır.
ŞAMPİYONLAR LİGİ ETKİSİ Ancak transferin önündeki en büyük engel ise yetenekli oyuncunun Avrupa'dan çok sayıda talibinin bulunması.
İlerleyen dönemlerin en önemli yetenekleri arasında gösterilen Enzo Millot'un menajeri ile temaslara başlayan sarı-kırmızılılar bu transferde de menajer Gardi'yi görevlendirdi.
Sportif A.Ş Başkan Vekili Abdullah Kavukcu ile süreci yönetecek olan Gardi, Millot'un menajeriyle temasa geçerek G.Saray'ı anlattı ve kulübün teklifini iletti.
Şampiyonlar Ligi faktörüyle Fransız yıldızı ikna etmeye çalışan Cimbom, olumlu yanıt alırsa işi hemen resmiyete dökecek.
TOTTENHAM'A GİDİYORDU! Galatasaray'ın geçen sezon transferi için uğraştığı Enzo Millot, bu dönemde İngiliz ekibi Tottenham ile büyük bir mesafe kat etmişti.
UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı müzesine götüren İngilizler hem kulübü hem de oyuncu ile büyük oranda anlaşma sağlamasına karşın transfer son anda maddi sebepler nedeniyle gerçekleşmemişti.