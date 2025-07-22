TRANSFER HABERİ | Ahmetcan Kaplan'ın yeni adresi belli oldu!
Stoper mevkiisine takviye çalışmalarını sürdüren Galatasaray, rotayı Ahmetcan Kaplan'a çevirmişti. Genç oyuncunun Alman ekibiyle anlaştığı söyleniyor. İşte detaylar... | Son dakika GS transfer haberi
YAĞIZ DEMİRTAŞ| Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 22.07.2025 - 15:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 - 15:48
Geçtiğimiz sezonu 2 kupayla kapatan Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmalarını sürdürürken Ahmetcan Kaplan'ı gündemine almıştı.
Fakat Alman basınının son haberlerine göre Ahmetcan Kaplan, Bundesliga temsilcisi Köln'le anlaşmaya vardı ve kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
Bu gelişmenin ardından sarı-kırmızılılar Ahmetcan Kaplan'la olan görüşmelerini askıya alma kararı verdi.