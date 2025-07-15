G.Saray, Osimhen ile anlaşıp oyuncunun transferini bitirmek için Napoli ile masaya oturdu. Ancak İtalyan ekibi istekleri ile adeta bu transferin olmaması için çaba sarf ediyor. 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli olan oyuncu için sarı-kırmızılılar, 40 milyon Euro peşin artı 17.5 milyon Euro'luk iki taksit önerirken Napoli Başkanı De Laurentis işi yokuşa sürmek için teminat mektubunda ısrar etti. Türkiye'de Bankalar Birliği anlaşması bulunan G.Saray, teminat mektubu için 1 aylık bir bekleme süresi ön görürken peşinatı yükseltti ancak yine iyi niyetli karşılık bulamadı.