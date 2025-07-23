TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Donnarumma ilgisi
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci transferinde arayışlarına devam ediyor. Ederson'la ilgilenen sarı-kırmızılıların gündemine bir diğer dünya yıldızı geldi. İşte o oyuncu... | Son dakika GS transfer haberi (Spot)
Kaleci transferinde çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Ederson ismi öne çıkmıştı. Manchester City'nin Brezilyalı eldivenini listesine alan Aslan oyuncuya ve kulübüne teklif yaptı. Galatasaray, oyuncuyla anlaşmaya yakın ve Okan Buruk transfere sıcak bakıyor.
Ederson'la oluşan anlaşma zeminine rağmen Galatasaray, Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği habere göre Paris Saint-Germain'in yıldız kalecisi Gianliugi Donnarumma ile ilgileniyor.
Osimhen gibi birçok yıldızı getiren menajer George Gardi aracılığıyla son Şampiyonlar Ligi Şampiyonu'nu kalecinin nabzını yoklayan Galatasaray'ın şartları zorlamaya hazır olduğu iddia edildi.
Henüz 26 yaşında olmasına rağmen genç yaştan beri forma giydiği için büyük bir tecrübeye sahip olan İtalyan kalecinin piyasa değeri 40 milyon euro.
Geçen sezon 47 resmi maçta forma giyen ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Gianluigi Donnarumma, 17 kez kalesini gole kapattı.