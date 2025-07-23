TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Donnarumma ilgisi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kaleci transferinde arayışlarına devam ediyor. Ederson'la ilgilenen sarı-kırmızılıların gündemine bir diğer dünya yıldızı geldi. İşte o oyuncu... | Son dakika GS transfer haberi (Spot)