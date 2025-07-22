Son dakika Galatasaray haberi | Galatasaray ile Shakhtar Donetsk ve Brezilyalı futbolcu Tete arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç, uzlaşma ile sona erdi. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray ile Shakhtar Donetsk ve Brezilyalı futbolcu Tete arasında uzun süredir devam eden hukuki süreç, uzlaşma ile sona erdi. FIFA nezdinde başlayan ve daha sonra Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşınan dava, 22 Temmuz 2025 tarihinde yapılan duruşmada tarafların anlaşmasıyla kapandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş., Shakhtar Donetsk ve Mateus Cardoso Lemos Martins arasında FIFA Football Tribunal nezdinde görülen ve karara bağlanan FPSD-11840 referans numaralı dosyaya ilişkin olarak, CAS nezdinde 2024/A/10817-10818-10819 dosya numarası ile devam etmekte olan ihtilaf, 22.07.2025 tarihli duruşmada uzlaşma ile sona ermiştir. Varılan uzlaşma neticesinde Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş.'nin sorumluluğu 1.000.000,00 Euro (Bir Milyon Avro) ile sınırlıdır."

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