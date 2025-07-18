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Galatasaray'da Gabriel Sara endişesi! Transfer ve ayrılık... Galatasaray'da geçen sezon dev bir bonservis ücretiyle kadroya katılan Gabriel Sara hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız için flaş bir takım devreye girerken, Sara'ya ayrılık yolu gözüktü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi) Galatasaray Haberleri









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Gabriel Sara Galatasaray defterini kapatıyor. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, orta sahada adeta orkestra şefi görevini üstlendi. Performansıyla takdir toplayan Gabriel Sara, Cimbom'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

Gabriel Sara'nın satışına her ne kadar Galatasaray sıcak bakmasa da oyuncu için birçok takım harekete geçmiş durumda.