Galatasaray'da Gabriel Sara endişesi! Transfer ve ayrılık...
Galatasaray'da geçen sezon dev bir bonservis ücretiyle kadroya katılan Gabriel Sara hakkında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Brezilyalı yıldız için flaş bir takım devreye girerken, Sara'ya ayrılık yolu gözüktü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Gabriel Sara Galatasaray defterini kapatıyor. Sezon başında İngiliz ekibi Norwich City'den transfer edilen 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu, orta sahada adeta orkestra şefi görevini üstlendi. Performansıyla takdir toplayan Gabriel Sara, Cimbom'dan ayrılmaya hazırlanıyor.
Gabriel Sara'nın satışına her ne kadar Galatasaray sıcak bakmasa da oyuncu için birçok takım harekete geçmiş durumda.
Sarı kırmızılılar, Gabriel Sara için en az 35 milyon Euro civarı bir bonservis bedeli talep ederken, flaş bir takım da düğmeye basarak bu bedeli karşılamaya hazırlanıyor.
GABRIEL SARA KAZANDIRARAK GİDİYOR
Akşam'da yer alan habere göre, daha önce Premier Lig devi Manchester City ile adı anılan Gabriel Sara'ya bu kez Mancester United talip oldu.
ManU, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanırken, 26 yaşındaki futbolcu için de 30 milyon Euro'nun gözden çıkarıldığı öğrenildi.
Öte yandan Gabriel Sara'nın da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı ve yeni sezonda Manchester United forması giyebileceği ileri sürüldü.
Taraflar arasında anlaşma sağlanması takdirde Gabriel Sara, United'a imza atarak Ada macerasına yeniden başlayacak.
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gabriel Sara, geçen sezon çıktığı 45 maçta 2 gol ve 10 asistlik katkı verdi.