Kaleci transferinde artık sonuca varmak isteyen Galatasaray, Manchester City’den yıldız kaleci Ederson’u yakından takip ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk da Brezilyalı eldiveni gündeminde tutuyor. | Son dakika GS transfer haberi r (Spot)

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında kaleci hamlesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de maçlar başlamadan önce 1 numarasını belirlemek istiyor. Birçok önemli ismi listesine alan Cimbom'da Ederson adı ön plana çıkmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Brezilyalı kaleciyi ilk sırasına yazdığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın temasları sıklaştırdığı kaydedildi.