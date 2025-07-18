TRANSFER HABERİ | Galatasaray'ın Ederson ısrarı sürüyor
Kaleci transferinde artık sonuca varmak isteyen Galatasaray, Manchester City’den yıldız kaleci Ederson’u yakından takip ediyor. Teknik Direktör Okan Buruk da Brezilyalı eldiveni gündeminde tutuyor. | Son dakika GS transfer haberi r (Spot)
Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında kaleci hamlesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de maçlar başlamadan önce 1 numarasını belirlemek istiyor. Birçok önemli ismi listesine alan Cimbom'da Ederson adı ön plana çıkmaya başladı. Teknik Direktör Okan Buruk'un da çok beğendiği Brezilyalı kaleciyi ilk sırasına yazdığı ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray'ın temasları sıklaştırdığı kaydedildi.
MAAŞ GÖRÜŞMELERİ
Sarı kırmızılılar, Manchester City ve Ederson'la görüşmeleri hızlandırma kararı aldı. 31 yaşındaki kalecinin yıllık maaşı üzerinden görüşmelerin pozitif olduğu bildirildi. Öte yandan Claudio Taffarel'in de Ederson'la yakın iletişimi sayesinde transferde yardımcı olabileceği aktarıldı. City ile sözleşmesi Haziran 2026'da bitecek Brezilyalı 1 numaranın yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı dile getirildi.
TAFFAREL DETAYI
Claudio Taffarel, Ederson'un transferinde öne çıkıyor. Brezilyalı kalecinin G.Saray hakkında Taffarel'den bilgi alıyor.
THE ATHLETIC YAZDI
The Athletic'te yer alan haberde Ederson'un Galatasaray'ın ciddi anlamda gündeminde olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılı kulübün 6.5 milyon euro maaş karşılığında Brezilyalı kaleci ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.