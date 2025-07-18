CANLI SKOR ANA SAYFA
2
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş En-Nesyri planı! İşte ayrılık tarihi F.Bahçe'den flaş En-Nesyri planı! İşte ayrılık tarihi 09:41
G.Saray Avusturya'ya gidiyor G.Saray Avusturya'ya gidiyor 09:08
G.Saray'dan sezonun transferi! Dünyanın en iyilerinden biri geliyor G.Saray'dan sezonun transferi! Dünyanın en iyilerinden biri geliyor 09:07
Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... 01:02
Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... Galatasaray'dan peş peşe hamleler! Osimhen sonrası... 01:01
Archie Brown: İstendiğimi hissettim Archie Brown: İstendiğimi hissettim 00:38
Daha Eski
Archie Brown: İstendiğimi hissettim Archie Brown: İstendiğimi hissettim 00:38
Mourinho'dan gelecek açıklaması! Mourinho'dan gelecek açıklaması! 00:30
Mourinho'dan gelecek açıklaması! Mourinho'dan gelecek açıklaması! 00:30
F.Bahçe provada galip! F.Bahçe provada galip! 00:04
Osimhen imzaya kaldı! Osimhen imzaya kaldı! 23:44
Osimhen imzaya kaldı! Osimhen imzaya kaldı! 22:49
G.Saray Avusturya'ya gidiyor
G.Saray'dan sezonun transferi! Dünyanın en iyilerinden biri geliyor
Canlı altın ve döviz kuru takibi 18 Temmuz 2025
Bağırsakların ruh halini nasıl etkiler? | İZLE