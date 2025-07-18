Galatasaray'dan sezonun transferi! Dünyanın en iyilerinden biri geliyor

Galatasaray'da transferde çok sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Uzun bir süredir Victor Osimhen'in bonservisini almaya çalışan yönetim, Nijeryalı yıldızın transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Sarı kırmızılıların, Osimhen transferinin ardından dünyanın en iyi futbolcularından biri olan o ismi de kadrosuna katmayı planladığı öğrenildi. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)